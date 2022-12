Luisa Fernanda W recuperó su seguridad y volvió a cantar junto a Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno cantando durante la celebración de los 15 años de carrera del caleño. Foto: Instagram @luisafernandaw

La influenciadora paisa desde hace varios años incursionó en la música en solitario y en 2022, de la mano de su actual pareja, Pipe Bueno, quien celebró recientemente 15 años de carrera artística en Bogotá y Medellín. Sin embargo, después de que Luisa Fernanda W mostrara su faceta musical, empezó a recibir cientos de críticas.

Lo que sorprendió a los fanáticos este fin de semana fue que, precisamente, con motivo del aniversario de la carrera de Pipe Bueno, la influenciadora se volvió a subir a la tarima para cantar junto a su pareja y padre de sus dos hijos: Máximo y Domenic.

(Le puede interesar: López Obrador le pide a Bad Bunny que realice un concierto gratis en México)

Luisa Fernanda W contó que la decisión la tomó gracias al impulso que le dio Pipe Bueno, ya que, inicialmente, la paisa de 30 años se negaba a subirse a cantar en vivo por la falta de confianza que se creó a raíz de los comentarios negativos.

Más noticias sobre influenciadores “Me dediqué a fingir que estaba bien”: La Segura habla sobre su enfermedad Yeferson Cossio perdió apuesta con Jhonny Rivera, ¿qué deberá pagar?

¿Qué fue lo que dijo Luisa Fernanda W sobre su faceta de cantante?

La razón de la falta de confianza que tuvo Luisa por un largo tiempo, fue después de que un concierto en el que se presentó en el Atanasio Girardot de Medellín, se desafinara mientras estaba cantando, momento que quedó en video y que se hizo viral en redes sociales.

(No deje de leer: Viña Machado, una mujer con estilo)

A pesar de este evento, Luisa W afirmó que se montó a la tarima gracias a su pareja. “Me monté en esa tarima porque Pipe fue quien me convenció, me dijo: ‘tú vas a cantar en mi show. Tu sí estás preparada y te vas a montar a cantar’”.

Las fotos que Luisa Fernanda W subió en su Instagram son muestra de la felicidad y emoción que vivió en el escenario. “Me llené de emoción porque superé una inseguridad, qué es lo peor que me puede pasar, qué me desafine que salga mal. Cuando me monté ahí, recuperé una seguridad que había perdido y Pipe me ayudó a creer en mí y eso lo valoro muchísimo”, afirmó la influenciadora.

¿Qué canciones tiene Luisa Fernanda W?

Desde el 2019, la influenciadora paisa ha sacado tres sencillos, el primero fue “Mi regalo”, canción que estaba dedicada a su expareja, Fabio Legarda, quien falleció en febrero de ese mismo año. Hasta el momento esa canción tiene 1.785.094 visualizaciones en YouTube.

(Además: Stephen “tWitch” Boss, DJ del show de Ellen DeGeneres, falleció a los 40 años)

En septiembre de 2019, salió su segundo sencillo titulado “Así soy yo” que tiene actualmente 22.364.184 de visualizaciones en YouTube. Finalmente, en octubre de 2022, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno hicieron el cover de la canción “El último adiós”, tema original de Paulina Rubio. La versión de la pareja tiene actualmente 546.248 visualizaciones en YouTube.