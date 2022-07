Meditación para aprender a valorar. Foto: Pexels

¿Se has puesto a pensar que a veces le exige mucho a la vida y no disfruta sus días por querer siempre más?¿Por qué en vez de culparse y juzgarse, no mira su presente y recuerda cada cosa que lo hizo llegar a donde está? A partir de hoy abrirá sus perspectivas, sanará y encontrará el equilibrio para ser más consciente de lo que ha logrado. Cada dificultad del hoy puede traducirla en felicidad y marcar una ruta más positiva hacia el futuro. ¡Namasté! Le puede interesar: Meditación guiada para calmar la ansiedad

Escuche meditación guiada para aprender a valorar

Nosotros le sugerimos para este fin de semana:

En Pódcast: Aleje todo aquello que no lo deje tranquilo, dé una vuelta por su pasado, perdone, sane, supere y transforme las emociones de su alma y corazón. Escuchar la meditación completa aquí

En pódcast: En esta meditación de la mañana equilibrará su cuerpo, su mente y las emociones, trabajando desde el interior. Un trabajo que va a activar el amor propio, el bienestar, la compasión, y que le dará paso a la relación con sus semejantes. Son 10 minutos para que se conecte con su ser y con su esencia. ¡Namasté! Escuchar la meditación completa aquí

En Pódcast: un ejercicio que le permitirá reducir el estrés y liberar sentimientos de frustración y energías pesadas. Una ayuda desde su respiración que le permitirá adaptarse de mejor forma a las eventualidades del día a día. Escuchar la meditación completa aquí