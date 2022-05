Tegga, con su música hasta “Saturno”

tegga Foto: Cortesía

Llega a El Espectador Sessions un rapero, cantante, compositor y productor colombiano que se ha destacado en la escena gracias a su estilo retro y su propuesta innovadora. Él es Tegga, un joven que a sus 26 años está alcanzando el sueño que viene persiguiendo desde hace tiempo.

Mezclando propuestas del R&B, jazz, soul, pop, hip hop e incluso un poco de indie rock, el artista nacido en Pasto comenzó a trabajar en su proyecto musical, cuyo fruto es su primer álbum: Saturno, que incluye catorce canciones, todas inspiradas en una mujer. “Quise ponerle ese nombre porque considero que es un planeta con mucho misterio, y siempre me ha llamado la atención. Para mi subjetividad, Saturno representa a una mujer, por eso mis canciones van enfocadas hacia ellas”, reveló el artista.

En Saturno, la influencia de artistas como Mac Miller, Tyler The Creator o Puma Blue está presente en sus sonidos, pues ellos son sus referentes y su inspiración. La admiración que siente por estos artistas lo llevó a explorar nuevos géneros que lo ayudaron a crear canciones como “Loco” y “Amor etílico”, que hacen parte de su álbum.

“Me inspiro en Mac Miller porque es un excelente rapero, mi canción favorita es “Self Care”, que justo fue una de las últimas que lanzó en vida, y me parece muy misterioso que en ese tema él ya presentía que no iba a vivir mucho. Él me marcó, y es una gran inspiración en este álbum, sobre todo por sus líricas y el sonido particular de varias de sus canciones”, comentó, y agregó que su objetivo es hacer que la gente sienta la música en su corazón saliéndose de las normas y del paradigma que gira en torno a la industria musical. “Quiero hacer algo distinto y salir de lo que se escucha todo el tiempo, y para eso busqué algunos ritmos nuevos y fusiones alternativas que me ayudaron a encontrarme a mí mismo dentro de la música y hacer que la gente identifique sus sentimientos a través de ella”, agregó.

Tegga, quien además es uno de los finalistas del concurso realizado por BudX Records, se reconoce como un artista autodidacta que crea y organiza todo desde su habitación, el lugar donde la magia ocurre, en el que se sienta horas y horas hasta la madrugada pensando, desahogándose y escribiendo. Desde Pasto, su ciudad natal, el camino que ha recorrido para llegar hasta Saturno ha sido largo, pues el desarrollo de la industria en este territorio no es tan popular… pero eso nunca fue un impedimento, pues Tegga y otros artistas nariñenses se han encargado de hacer crecer el fenómeno musical alternativo.

“Creo que con el pasar de los años más artistas hemos conformado un colectivo en el que nos reunimos a crear, y hemos hecho que la escena alternativa no se centre en un solo género, sino que incluya otros como el rock, punk, ska, reggae... hemos estado en diferentes toques con otras bandas”, comenta Tegga.

Aunque el artista sigue explorando, probando, creciendo y encontrando su sonido, en el proceso se ha dado cuenta de que lo que lo define es estar sumido en sí mismo, en sus sentimientos, sin que eso le impida tener un gran corazón… eso es lo que trata de transmitir en sus canciones. No es amigo del afán ni de los sentimientos que parecen comida rápida. Le gusta escribir sobre cosas que tienen un fondo, una razón y, sobre todo, una intención.

“Me gusta exprimir el corazón para que salgan esos sentimientos, porque creo que hoy en día eso se ha perdido un poco con la superficialidad de las cosas, y a veces es necesario detenerse, ver hacia el interior de cada uno de nosotros y darnos cuenta de que también hay unos sentimientos que valen la pena ser reconocidos”.

Estos sentimientos fuertes, casi indomables, fueron los que lo llevaron a escribir su canción “Loco”, un tema que escribió durante la cuarentena y va dedicado, obviamente, a una mujer que lo estaba volviendo loco. “Ya no sabía qué hacer con ese sentimiento, no sabía si irme o quedarme e intentarlo… así que me inspiré poco a poco hasta que llegué al resultado final”, revela, agregando que no tiene un método específico para crear canciones, simplemente le fluye y se deja llevar por todo lo que su corazón siente.

Por ahora, Tegga planea seguir viajando y conociendo nuevos lugares, agradeciendo a BudX Records por haberle permitido vivir una experiencia enriquecedora como artista. Quiere seguir creciendo, innovando y buscándose a través de los sonidos y la música, que es su pasión y a lo que quiere dedicarse por el resto de su vida.

Tegga estará este jueves 12 de mayo a las 7:00 p.m. en El Espectador Sessions.