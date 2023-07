Valeria Duque sobre rumores de infidelidad con Rauw Alejandro: ‘todo es falso’

En sus redes sociales, la modelo Valeria Duque, manifiesta que es víctima de falsas acusaciones y que no tiene relación con ninguno de los dos cantantes. Foto: Instagram @rosalia.vt @rauwalejandro @valeriaduqueh

La modelo colombiana Valeria Duque le salió al paso a los rumores que le asignan alguna responsabilidad en el fin de la relación de Rauw Alejandro y Rosalía. En un comunicado que publicó en sus redes sociales, la modelo negó relación alguna con Alejandro y pidió que se detengan los señalamientos en su contra.

“Estamos tristemente acostumbrados a la estigmatización, prejuicios y señalamientos ignorantes, con desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas. Sin embargo, nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance. Mucho se habla de la salud mental, respeto y compasión por los demás, pero, tristemente, hay poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres, quienes han sido las más crueles al hacerme comentarios”, dijo Valeria en su comunicado.

(Puede leer: Rauw Alejandro se pronuncia y confirma ruptura con Rosalía: “No fue infidelidad”)

“Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de conciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad. Tantas cosas importantes que en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada” expresó la modelo en sus redes sociales .

Más artículos sobre Entretenimiento/ Gente Taliana Vargas sufrió accidente de tránsito en carretera: ‘Estoy viva de milagro’ La exreina y modelo colombiana les contó a sus seguidores detalles del accidente que hace pocos días ‘le cambió la vida’. Leer más Taliana Vargas sufrió accidente de tránsito en carretera: ‘Estoy viva de milagro’ Colombiamoda 2023: Diego Guarnizo presenta su nueva colección La colección que se presenta este 26 de julio en Colombiamoda es un llamado a recobrar la conciencia por el cuidado de la selva y a detener la deforestación. Leer más Colombiamoda 2023: Diego Guarnizo presenta su nueva colección

Además, Duque ha lamentado la falta de empatía y solidaridad entre las mujeres, tanto por los crueles comentarios recibidos como por los impropios provenientes de algunas seguidoras. Esto la llevó a reflexionar sobre la veracidad de lo que se presenta en internet y las consecuencias que las palabras ofensivas pueden tener para aquellos a quienes van dirigidas.

(Puede leer: La rebeldía de Sinéad O’Connor)

La modelo hizo hincapié en la importancia de avanzar hacia una sociedad más respetuosa y compasiva. Invitó a sus seguidores a ser más empáticos, y a reflexionar antes de emitir palabras en las redes sociales. Agradeció el apoyo que ha recibido en este difícil momento y reiteró su compromiso con la verdad, desestimando completamente los rumores y sospecha infundada que circulan sobre ella. Su enfoque principal sigue siendo su carrera.

(Puede leer: Paula Arenas: “Es un álbum para entender que todos somos humanos”)

¿Qué pasó con Rosalía y Rauw?

El 25 de agosto, la revista People confirmó la ruptura. Rosalía y Rauw Alejandro, ambos artistas de 30 años, han terminado su noviazgo y compromiso, sorprendiendo a sus fanáticos debido a que eran considerados una de las relaciones más sólidas en el mundo de la música. Rumores en redes sociales indicaban que la relación ya no era tan cercana, pues dejaron de compartir imágenes juntos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la noticia, una fuente privada reveló que ambos acordaron poner fin a su relación a pesar del amor y respeto mutuo. Aunque las razones del rompimiento se mantienen en privado, se especuló que podría estar relacionado con una supuesta infidelidad por parte de Rauw Alejandro con Valeria Duque.

Ante dichos rumores, el artista puertorriqueño, Rauw Alejandro, se refirió a su vínculo con la también artistas, Rosalía. En sus redes sociales manifestó que la relación ya había terminado meses atrás y de mutuo acuerdo. Con respecto a los rumores y toda la movida mediática que se desató contra él y Valeria Duque, su presunta amante y causa principal de ruptura, exigió respeto.

“Existen miles de problemas que pueden ocasionar una ruptura… No podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, mencionó el artista.

¿Cómo se conocieron Rosalía y Rauw Alejandro?

Según se puede leer en nuestra nota titulada Rosalía y Rauw Alejandro, así se inició la historia de amor de la pareja, Rosalía y Rauw se conocieorn de manera virtual. Intercambiaban mensajes por Instagram y reaccionaban mutuamente al contenido que publicaban. Así, la primera vez que se vieron en persona fue un hotel en Las Vegas durante los Latin Grammy de 2019. “Estaba nervioso, no te voy a mentir... Bajó Rosi, la vi. Me puse más nervioso”, dijo Rauw, a lo que Rosalía contestó que fue “amor a primera vista”, narraron los dos artistas en una entrevista con People.

La relación se oficializó al público en septiembre de 2021, luego de una serie de publicaciones por parte de ambos en las que se veían durmiendo juntos, luego de celebrar el cumpleaños de Rosalía en España. Posteriormente, ambos decidieron tatuarse las iniciales de sus nombres y posterior a esto lanzar el EP llamado RR, acompañados de algunos videoclips, que sellaban de su “idilio de amor”, con la pedida de matrimonio.

En diferentes entrevistas, en solitario y en pareja, siempre se les vio muy enamorados entre sí, destacando todas las cualidades y virtudes del otro. Incluso, Rosalía, para una entrevista con el influencer y streamer, Ibai, refiriendose a Rauw Alejandro, destacó qué, “cuando te conocí pensé que eras de una manera y luego me sorprendiste... yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió un poco la situación, porque los hombres que he tenido en mi vida sentía que eran muy emotionally unavailable (emocionalmente no disponibles). Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentía que no tenías miedo de querer y ser querido”