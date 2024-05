Cáncer: Moverse entre tanta confusión y llegar a la noche con ganas de gritar, esto no es vida. Con un presente tan convulsionado ¿Quien está planeando el futuro? Usted no perderá de vista el largo plazo; está pensando qué quiere hacer más adelante y cómo ir hacia allí. El futuro, que llegará como aire fresco, no lo encontrará con los brazos cruzados. Había caído en el sopor por las embestidas del pesimismo.

