Capricornio: Está pensando que sus dolores recurrentes tienen una base emocional. Pueden ocultar sentimientos fuertes que no se ha atrevido a reconocer ni a expresar como los que le han producido, por ejemplo, las deslealtades de algunas personas que no han respondido a su cariño verdadero, lo han dejado solo… La deslealtad no está en su código ético.

Foto: Archivo Particular