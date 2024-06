Géminis: Usted tiene clara la participación de los demás en algunos problemas recientes: lo pusieron contra la pared, no pudo actuar con libertad y todo empeoró… El ocho de bastos del Tarot, habla de mirar a fondo con el fin de entender ¿Por qué no fue firme e impulsó las cosas en otra dirección? ¿Contribuyó al desastre? Esta vez, en el centro de su análisis no estará la actuación de los demás sino la suya.

