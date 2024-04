Cáncer: Carga sobre sus hombros el mundo con sus numerosos desastres; la preocupación se le nota. No puede ser optimista; como están las cosas, el optimismo se volvió una cuestión de locos… Todos los días pasa lo mismo, el camino no se despeja, no hay cambios… Algo tendrá que hacer usted y todos los que se sienten así, para no enfermarse.

Foto: Archivo Particular