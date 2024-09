Tarot de Mavé de la semana

Escorpión: Sus proyectos no avanzan y no es por indisciplina, eso no está permitido en su código perfeccionista; es a causa de la realidad. Usted no puede empecinarse tercamente, corre el riesgo de chocar contra el acantilado. Será una prueba de paciencia aceptar que debe aplazar sus grandes proyectos para dedicarse a las pequeñas cosas. El acumulado de las pequeñas cosas no resueltas mata cualquier iniciativa genial.

Foto: Archivo Particular