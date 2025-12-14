Tarot de Mavé gratis de la semana del 15 al 21 de diciembre

PISCIS: En esta Navidad se acompañará con quienes le han tendido la mano; agradecerá su afecto; no tarareará villancicos que no sabe, no se los aprendió nunca; no irá a reuniones multitudinarias, prometiéndose que será la última vez; no se desgastará en risas falsas ni hipocresías. Todo con el fin de honrar esta época que propicia la sinceridad de corazón y acerca a los hombres de buena voluntad. Velas rojas, muchas velas rojas.

