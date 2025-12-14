Logo El Espectador
Entretenimiento
Tarot de Mavé

Tarot de Mavé gratis de la semana del 15 al 21 de diciembre

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante esta semana.

Mavé
14 de diciembre de 2025 - 07:30 p. m.
PISCIS: En esta Navidad se acompañará con quienes le han tendido la mano; agradecerá su afecto; no tarareará villancicos que no sabe, no se los aprendió nunca; no irá a reuniones multitudinarias, prometiéndose que será la última vez; no se desgastará en risas falsas ni hipocresías. Todo con el fin de honrar esta época que propicia la sinceridad de corazón y acerca a los hombres de buena voluntad. Velas rojas, muchas velas rojas.
