Millonarios igualó a un gol con Once Caldas en la Liga Betplay 2026-II: fotos

Millonarios empató 1-1 con Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto embajador tenía la posibilidad de acercarse a la clasificación para los cuadrangulares y ubicarse en la segunda posición de la tabla, pero un penalti en los últimos minutos le impidió quedarse con los tres puntos. El resultado también mantuvo al equipo de Manizales en la pelea por ingresar al grupo de los ocho.
El partido, disputado el martes 20 de octubre, tuvo como uno de sus atractivos la presencia de Juan Guillermo Cuadrado en la nómina de Millonarios. Sin embargo, el experimentado futbolista no tuvo su mejor presentación con la camiseta azul, en una noche en la que el equipo local encontró dificultades para superar el planteamiento defensivo de su rival. El conjunto dirigido por Alberto Gamero comenzó con iniciativa y buscó abrir el marcador en los primeros minutos.
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Millonarios se quedó con las ganas de los tres puntos
Durante el arranque, Millonarios inclinó la cancha a su favor y Cuadrado probó con un remate que no encontró portería. No obstante, el impulso inicial fue perdiendo fuerza y Once Caldas consiguió acomodarse en el terreno de juego. El equipo visitante apostó por la salida limpia, la posesión del balón y un bloque defensivo compacto que dificultó las conexiones ofensivas de los locales.
Millonarios tuvo problemas para encontrar espacios, mientras que las intervenciones de David Mackalister Silva y Daniel Ruiz, habitualmente importantes en la generación de juego, no aparecieron con la claridad necesaria. Con el paso de los minutos, el encuentro perdió ritmo y las opciones de gol escasearon. Millonarios terminó la primera parte sin poder traducir su iniciativa en una ventaja, mientras Once Caldas sostuvo el empate y esperó para atacar.
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El segundo tiempo de Millonarios y Once Caldas
La segunda mitad mantuvo una dinámica similar. Millonarios no encontraba la profundidad necesaria para romper el orden defensivo de Once Caldas, que se protegía con dos líneas de cuatro jugadores y complicaba la circulación del balón del cuadro bogotano. En el minuto 63, el arquero Javier Burrai se convirtió en protagonista al realizar una atajada determinante dentro del área. Su intervención evitó que el conjunto embajador quedara en desventaja y mantuvo con vida a los locales en un momento en el que el equipo visitante comenzaba a generar peligro.
La respuesta de Millonarios llegó cinco minutos después. En el 68, Daniel Ruiz apareció con un potente remate desde el borde del área para marcar el 1-0 y desatar la celebración en El Campín. La jugada también tuvo el aporte de Sebastián del Castillo, cuya lucha por el balón contribuyó a la acción ofensiva que terminó en gol. El tanto parecía abrirle el camino al triunfo a Millonarios, que necesitaba sumar de a tres para acercarse a asegurar su presencia en los cuadrangulares.
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A Millonarios se le escapó el triunfo, otra vez
Sin embargo, después de ponerse en ventaja, el equipo local cedió la iniciativa y permitió que Once Caldas adelantara sus líneas en busca del empate. Burrai volvió a intervenir para evitar la caída de su arco, pero la presión del conjunto visitante terminó encontrando recompensa. En el minuto 85, Stiven Vega cometió una falta dentro del área tras caer en el engaño de Barrios y el árbitro sancionó penalti a favor de Once Caldas.
Dayro Moreno asumió la responsabilidad desde los 11 metros y, en el minuto 89, convirtió con un remate ajustado a la base del palo derecho de Burrai. El delantero igualó el marcador 1-1 y frustró las aspiraciones de Millonarios de quedarse con la victoria. Los locales intentaron reaccionar en el tiempo añadido. En el minuto 90+3, el chileno Rodrigo Ureña sacó un potente remate que se estrelló contra el travesaño, la oportunidad más clara para recuperar la ventaja.
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