 

Publicidad

En fotos: los looks de la alfombra azul de los Premios Billboard 2026

Aunque la mayoría de los artistas que desfilaron por la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 apostó por la pedrería, la cantante española Rosalía eligió una pieza negra de Tom Ford.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Moda
USA3878. MIAMI (FL, EEUU), 22/10/2026.- La actriz Carmen Villalobos posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Eva Marie Uzcátegui
La actriz Carmen Villalobos posó en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina, que se realizó en el James L. Kinght Center en Miami. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA3878. MIAMI (FL, EEUU), 22/10/2026.- La modelo y presentadora de televisión mexicana Andrea Meza posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Eva Marie Uzcátegui
La mayoría de los artistas que desfilaron por la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 apostó por la pedrería, mientras que otros se decantaron por la sobriedad y los cortes clásicos en esta antesala a la gala.
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA3878. MIAMI (FL, EEUU), 22/10/2026.- La presentadora de televisión costarricense Verónica Bastos posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Eva Marie Uzcátegui
La presentadora de televisión costarricense Verónica Bastos. / EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA3878. MIAMI (FL, EEUU), 22/10/2026.- Cristina Eustace posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Eva Marie Uzcátegui
Cristina Eustace. / EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
AME8803. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2026.- La cantante española Rosalía posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal
Rosalía lució un vestido negro de Tom Ford por Haider Ackermann, que dejaba al descubierto su abdomen tonificado, el cabello recogido, unos aretes brillantes y un maquillaje minimalista. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - ALBERTO BOAL
USA3951. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2026.- La modelo argentina Agustina Bruenner posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Eva Marie Uzcátegui
La modelo argentina Agustina Bruenne. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA3998. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2026.- Suzette posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Eva Marie Uzcátegui
Suzette. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA4045. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2026.- Samira Jalil posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Eva Marie Uzcátegui
Samira Jalil. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA4045. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2026.- La modelo puertorriqueña Zuleyka Rivera posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Eva Marie Uzcátegui
La modelo puertorriqueña Zuleyka Rivera. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA4085. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2026.- Paola Jara y Jessi Uribe posan en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Eva Marie Uzcátegui
Paola Jara y Jessi Uribe. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2026.- Paola Ruiz posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Eva Marie Uzcátegui
Paola Ruiz. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 23/10/2026.- La presentadora de Noticias Telemundo Mediodia Nicole Suárez posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Eva Marie Uzcátegui
La presentadora de Noticias Telemundo Mediodia Nicole Suárez. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 23/10/2026.- El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves en el James L. Kinght Center en Miami, Florida. EFE/Eva Marie Uzcátegui
El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA3878. MIAMI (FL, EEUU), 22/10/2026.- La actriz Carmen Villalobos posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Eva Marie Uzcátegui
La actriz Carmen Villalobos posó en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina, que se realizó en el James L. Kinght Center en Miami. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA3878. MIAMI (FL, EEUU), 22/10/2026.- La modelo y presentadora de televisión mexicana Andrea Meza posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Eva Marie Uzcátegui
La mayoría de los artistas que desfilaron por la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 apostó por la pedrería, mientras que otros se decantaron por la sobriedad y los cortes clásicos en esta antesala a la gala.
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA3878. MIAMI (FL, EEUU), 22/10/2026.- La presentadora de televisión costarricense Verónica Bastos posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Eva Marie Uzcátegui
La presentadora de televisión costarricense Verónica Bastos. / EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA3878. MIAMI (FL, EEUU), 22/10/2026.- Cristina Eustace posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Eva Marie Uzcátegui
Cristina Eustace. / EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
AME8803. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2026.- La cantante española Rosalía posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal
Rosalía lució un vestido negro de Tom Ford por Haider Ackermann, que dejaba al descubierto su abdomen tonificado, el cabello recogido, unos aretes brillantes y un maquillaje minimalista. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - ALBERTO BOAL
USA3951. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2026.- La modelo argentina Agustina Bruenner posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Eva Marie Uzcátegui
La modelo argentina Agustina Bruenne. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA3998. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2026.- Suzette posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Eva Marie Uzcátegui
Suzette. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA4045. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2026.- Samira Jalil posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Eva Marie Uzcátegui
Samira Jalil. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA4045. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2026.- La modelo puertorriqueña Zuleyka Rivera posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Eva Marie Uzcátegui
La modelo puertorriqueña Zuleyka Rivera. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
USA4085. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2026.- Paola Jara y Jessi Uribe posan en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Eva Marie Uzcátegui
Paola Jara y Jessi Uribe. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2026.- Paola Ruiz posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Eva Marie Uzcátegui
Paola Ruiz. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 23/10/2026.- La presentadora de Noticias Telemundo Mediodia Nicole Suárez posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Eva Marie Uzcátegui
La presentadora de Noticias Telemundo Mediodia Nicole Suárez. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 23/10/2026.- El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves en el James L. Kinght Center en Miami, Florida. EFE/Eva Marie Uzcátegui
El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Temas recomendados:

Estilo de Vida

looks

ModaEE

Premios Billboard de la Música Latina 2026

Rosalía
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad

Otras galerías

En fotos: los looks de la alfombra azul de los Premios Billboard 2026
Moda e Industria

En fotos: los looks de la alfombra azul de los Premios Billboard 2026

En fotos: un siglo de historia de la moda en Barranquilla
Moda e Industria

En fotos: un siglo de historia de la moda en Barranquilla

En fotos: así se vivió la victoria de Santa Fe sobre Jaguares en El Campín
Santa Fe

En fotos: así se vivió la victoria de Santa Fe sobre Jaguares en El Campín

Millonarios igualó a un gol con Once Caldas en la Liga Betplay 2026-II: fotos
Millonarios

Millonarios igualó a un gol con Once Caldas en la Liga Betplay 2026-II: fotos

En fotos: Colombia recibió a sus campeones tras conquistar el Mundial de Patinaje
Más deportes

En fotos: Colombia recibió a sus campeones tras conquistar el Mundial de Patinaje

En fotos: así se vivió la goleada de Millonarios sobre Jaguares en El Campín
Millonarios

En fotos: así se vivió la goleada de Millonarios sobre Jaguares en El Campín

¿Cuáles piezas sobre feminismos e historia LGBTIQ+ se habrían retirado del Museo Nacional?
Las Igualadas

¿Cuáles piezas sobre feminismos e historia LGBTIQ+ se habrían retirado del Museo Nacional?

¿Qué se va a usar en primavera-verano de 2027? Cinco tendencias de moda que dejó en París
Moda e Industria

¿Qué se va a usar en primavera-verano de 2027? Cinco tendencias de moda que dejó en París

Infórmate rápido
Lo que es tendencia

Inscríbete

Conoce nuestra oferta de Newsletter e infórmate de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.