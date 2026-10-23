En fotos: los looks de la alfombra azul de los Premios Billboard 2026

La actriz Carmen Villalobos posó en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina, que se realizó en el James L. Kinght Center en Miami. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
La mayoría de los artistas que desfilaron por la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 apostó por la pedrería, mientras que otros se decantaron por la sobriedad y los cortes clásicos en esta antesala a la gala.
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
La presentadora de televisión costarricense Verónica Bastos. / EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
Cristina Eustace. / EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
Rosalía lució un vestido negro de Tom Ford por Haider Ackermann, que dejaba al descubierto su abdomen tonificado, el cabello recogido, unos aretes brillantes y un maquillaje minimalista. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - ALBERTO BOAL
La modelo argentina Agustina Bruenne. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
Suzette. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
Samira Jalil. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
La modelo puertorriqueña Zuleyka Rivera. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
Paola Jara y Jessi Uribe. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
Paola Ruiz. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
La presentadora de Noticias Telemundo Mediodia Nicole Suárez. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo. /EFE/Eva Marie Uzcátegui
Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui
👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.
Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación