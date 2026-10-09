Aprende a hacer esta ensalada de mango con 8 ingredientes

Corta el pimentón en julianas y luego en cubitos. Aquí va el truco del limón, exprímelo cortando los costados o cachetes, sin el centro, que es la parte que amarga.

Para el ají dulce, córtalo también en julianas finas. Inmediatamente pela el mango, sácale láminas y córtalas en julianas.

Corta la cebolla por la mitad, retira el centro y córtala en tiras finas. Protege los dedos doblándolos en forma de garra.

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Mezcla todos los vegetales en un bowl con el cilantro, la sal y el zumo de limón. Sirve de inmediato.

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Un poco de la historia del ají

El ají es originario de la zona de Bolivia y Perú. Se consume desde hace aproximadamente 7500 años. Es muy similar al pimentón y aunque no se iguala en su tamaño, su sabor es uno de los más apetecidos en la gastronomía mundial. Tiene variedad de colores entre ellos el rojo, naranja o amarillo trayendo consigo sabores más suaves o fuertes para el paladar del comensal. Son ideales para sazonar los alimentos y en ocasiones se convierte en el mejor aderezo para empandas, papas y sopas.

Existen alrededor de 25 especies y es uno de los mayores exponentes de la gastronomía de México y Perú, quienes además lideran sus propuestas incluyendo este ingrediente en helados y dulces. En Colombia es un acompañante ideal para guarniciones y carnes.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧