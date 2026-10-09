Aprende a hacer esta ensalada de mango con 8 ingredientes

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Gastronomía: Latinoamericana.
Sirve esta ensalada de mango como acompañamiento a tus proteínas favoritas.
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 cebolla cabezona mediana
- 2 tomates
- 3 ajíes dulces
- 1 mango pintón
- 1 pimentón
- 2 cucharadas de cilantro picado
- El zumo de un limón
- Sal al gusto
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Preparación
Corta la cebolla por la mitad, retira el centro y córtala en tiras finas. Protege los dedos doblándolos en forma de garra.
Retira las semillas y corta la pulpa en tiras delgadas.
Para el ají dulce, córtalo también en julianas finas. Inmediatamente pela el mango, sácale láminas y córtalas en julianas.
Corta el pimentón en julianas y luego en cubitos. Aquí va el truco del limón, exprímelo cortando los costados o cachetes, sin el centro, que es la parte que amarga.
Mezcla todos los vegetales en un bowl con el cilantro, la sal y el zumo de limón. Sirve de inmediato.
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Un poco de la historia del ají
El ají es originario de la zona de Bolivia y Perú. Se consume desde hace aproximadamente 7500 años. Es muy similar al pimentón y aunque no se iguala en su tamaño, su sabor es uno de los más apetecidos en la gastronomía mundial. Tiene variedad de colores entre ellos el rojo, naranja o amarillo trayendo consigo sabores más suaves o fuertes para el paladar del comensal. Son ideales para sazonar los alimentos y en ocasiones se convierte en el mejor aderezo para empandas, papas y sopas.
Existen alrededor de 25 especies y es uno de los mayores exponentes de la gastronomía de México y Perú, quienes además lideran sus propuestas incluyendo este ingrediente en helados y dulces. En Colombia es un acompañante ideal para guarniciones y carnes.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧