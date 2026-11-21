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Gastronomía: Colombiana .
Las arepas boyacenses son tradicionales de la gastronomía colombiana.
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 320 gramos de maíz porva
- 230 gramos de queso campesino
- 100 gramos de harina de trigo
- 150 mililitros 8dependiendo de la humedad del queso esta cantidad puede ser mayor o menor)
- 80 gramos
- Sal (cantidad necesaria)
Ingredientes para la masa de relleno
500 gramos de cuajada
130 gramos de harina de trigo
90 gramos de azúca
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Preparación
Amasa el queso campesino hasta que quede suave. Agrega la harina de maíz, la harina de trigo, la sal y la mantequilla, y amasa para integrar.
Añade leche poco a poco, según la humedad del queso, y sigue amasando hasta obtener una masa suave y homogénea que no se agriete.
En otro recipiente, amasa la cuajada con el azúcar hasta que esté cremosa. Agrega la harina de trigo y amasa de nuevo hasta integrar.
Haz bolitas de 70 gramos con la masa y bolitas de 50 g con el relleno. Toma una bolita de masa, ábrela con los dedos formando una canastica, pon en el centro una bolita de cuajada, cierra bien y aplana suavemente para darle forma de arepa.
Calienta bien una sartén antiderrapante y asa las arepas por ambas caras hasta que estén doradas. Si se doran muy rápido, baja el fuego a medio para que se cocinen bien por dentro.
Disfrútalas calientes, solas o acompañadas con chocolate o café.
El dato de la chef para esta receta
Asegúrate de cerrar muy bien la canastica para que la cuajada no se salga al asar. Si la masa se agrieta al formar las arepas, humedécete las manos con un poco de leche y alísala.
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