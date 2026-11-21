En otro recipiente, amasa la cuajada con el azúcar hasta…

Añade leche poco a poco, según la humedad del queso , y sigue amasando hasta obtener una masa suave y homogénea que no se agriete.

Amasa el queso campesino hasta que quede suave. Agrega la harina de maíz, la harina de trigo, la sal y la mantequilla, y amasa para integrar.

Las arepas boyacenses son tradicionales de la gastronomía colombiana.

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En otro recipiente, amasa la cuajada con el azúcar hasta que esté cremosa. Agrega la harina de trigo y amasa de nuevo hasta integrar.

Haz bolitas de 70 gramos con la masa y bolitas de 50 g con el relleno. Toma una bolita de masa, ábrela con los dedos formando una canastica, pon en el centro una bolita de cuajada, cierra bien y aplana suavemente para darle forma de arepa.

Calienta bien una sartén antiderrapante y asa las arepas por ambas caras hasta que estén doradas. Si se doran muy rápido, baja el fuego a medio para que se cocinen bien por dentro.

Disfrútalas calientes, solas o acompañadas con chocolate o café.

El dato de la chef para esta receta

Asegúrate de cerrar muy bien la canastica para que la cuajada no se salga al asar. Si la masa se agrieta al formar las arepas, humedécete las manos con un poco de leche y alísala.

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