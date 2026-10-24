Arepas de papa rellenas de queso con solo 5 ingredientes: la receta fácil para los desayunos

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Gastronomía: Colombiana.
Sirve estas arepas de papa con chocolate caliente.
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 35 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 1 kilo de papa
- Queso en cantidad necesaria
- Sal al gusto
- 2 cucharadas de mantequilla
- 120 gramos de fécula de maíz
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Preparación
Pon las papas sin pelar en una olla con agua fría y llévalas a cocción unos 25 minutos, hasta que estén blandas.
Pélalas en caliente y písalas muy bien hasta obtener un puré liso.
Agrega la sal y la mantequilla, y amasa. Incorpora la fécula de maíz poco a poco hasta tener una masa que no se pegue.
Divide en bolitas del mismo tamaño. Con las manos levemente aceitadas, abre cada una en forma de canastica.
Rellena con queso rallado, cierra y aplana para darle forma de arepa.
Dora en una sartén caliente y aceitada, unos 4 minutos por cada lado. Sirve con hogao.
Para destacar: La receta de las hallacas: diferencias con el tamal, de dónde es, ingredientes e historia
Un poco de la historia de la arepa
Mientras los colombianos y venezolanos discutimos sobre el origen de la arepa, la historia nos dice que esta surgió cuando aún no existía una frontera entre los dos países, en 1442, antes de la llegada de Cristóbal Colon a América. La palabra arepa proviene de la expresión “erepa”. Esta expresión era usada por los miembros de la tribu de los Caribes para nombrar el maíz. La arepa tradicional es hecha a base de maíz, sin embargo, hoy en día existen de 40 a 43 tipos de arepas.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Ojo al dato: ¿Cuántos tipos de arepas hay en Colombia? Este cocinero las investiga y documenta más de 200
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧
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Isa(1tnl9)•Hace 1 horaRespetuosamente: 23 minutos es poco tiempo para cocinar las papas 🥔 s requieren por lo menos 50 minutos a fuego alto en cocina de gas. Al agua de las papas se le colocan rabos de cebolla larga y sal al gusto , para que la misma papa le dé sabor a la masa. Abrazo 🧓🏻