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Gastronomía: Saludable.
Acompaña esta receta con tu salsa favorita.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 pechuga de pollo
- 1 ramita de cebolla larga
- 1 diente de ajo
- Sal y paprika
Ingredientes para el guiso
3 tomates maduros
¼ de pimentón
1 zanahoria
1 cebolla roja
2 dientes de ajo
3 cucharadas de aceite de oliva achiotado
½ taza de caldo de cocción del pollo
Sal y pimienta al gusto
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Preparación
Cocina las pechugas en agua con sal durante unos 20 minutos, hasta que estén tiernas. Déjalas reposar y desméchalas.
En una sartén con el aceite, sofríe la cebolla cabezona, la cebolla larga, el ajo y el pimentón por 3 a 4 minutos.
Agrega el tomate y la zanahoria, sazona con sal, pimienta y comino, y cocina a fuego medio hasta formar un guiso.
Incorpora el pollo desmechado y mezcla bien por 3 a 5 minutos más.
Calienta o tuesta las arepas según las indicaciones del empaque.
Sirve cada arepa con el pollo encima, queso costeño rallado y un poco de suero.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧