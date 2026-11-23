Esta arepa crocante puede acompañarse con aguacate, huevo, mariscos o carne.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Arepa con pollo desmechado y verdura: una opción equilibrada para desayuno, almuerzo o cena Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Saludable. Acompaña esta receta con tu salsa favorita. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 4. Ingredientes 1 pechuga de pollo

1 ramita de cebolla larga

1 diente de ajo

Sal y paprika

Ingredientes para el guiso

3 tomates maduros

¼ de pimentón

1 zanahoria

1 cebolla roja

2 dientes de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva achiotado

½ taza de caldo de cocción del pollo

Sal y pimienta al gusto

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Preparación

Cocina las pechugas en agua con sal durante unos 20 minutos, hasta que estén tiernas. Déjalas reposar y desméchalas.

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En una sartén con el aceite, sofríe la cebolla cabezona, la cebolla larga, el ajo y el pimentón por 3 a 4 minutos.

Agrega el tomate y la…