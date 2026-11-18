Vierte el caldo poco a poco, revolviendo para que no se formen grumos y…

Añade la harina y revuelve durante un minuto para que se cocine y pierda el sabor a crudo. Esto ayudará a que la crema espese.

Incorpora el ajo, la cebolla y el tomillo. Cocina por 2 o 3 minutos, hasta que la cebolla esté transparente.

En una olla a fuego medio, derrite la mantequilla con el aceite de oliva. Agrega los champiñones y cocínalos hasta que suelten su líquido y empiecen a dorarse.

Esta crema de champiñones es suave, aromática y lista en menos de media hora.

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Vierte el caldo poco a poco, revolviendo para que no se formen grumos y deja que rompa el hervor.

Baja el fuego, añade la crema de leche y sazona con paprika, sal y pimienta. Cocina a fuego bajo por 5 minutos más, sin dejar que hierva con fuerza.

Termina con parmesano, agrega el queso parmesano y revuelve hasta que se derrita. Sirve caliente.

Ojo al dato: si prefieres una textura completamente lisa, licúa la crema antes de agregar el parmesano. También puedes reservar algunas láminas de champiñón doradas para decorar cada plato junto con un poco de tomillo fresco.

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Un poco de la historia del champiñon

La palabra champiñón tiene origen en los términos en latín campinio, campinionis, que quiere decir comestible del campo llano (campus). El champiñón silvestre se cultivó por primera vez en Francia en 1650 cuando se descubrió que entre el estiércol de las caballerizas, sobre el que se vertía agua procedente de lavar hongos silvestres, crecía este hongo comestible. Por esto también es conocido como champiñón de París.

En Colombia este hongo se cultiva hace aproximadamente 50 años gracias al alemán Alfredo Beck. Desde ese entonces empezaron a surgir otros cultivos que se encontraban mayormente en la Sabana de Bogotá. Entre otros beneficios los champiñones ayudan a regular los niveles de azúcar, la presión arterial y ayudan a fortalecer el sistema inmune.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧