La mejor salsa para comidas rápidas se hace con pimentón asado

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Por: Edd Cabarcas, chef

Gastronomía: Latinoamericana . Esta salsa se prepara en minutos con ingredientes que seguramente ya tienes en la cocina, y su sabor ahumado la convierte en la favorita de cualquier comida rápida. Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 6. Ingredientes 2 pimentones rojos

¼ de cebolla cabezona

1 diente de ajo

Jugo de ½ limón

½ taza de mayonesa

1 cucharada de mostaza

1 cucharadita de paprika

1 cucharadita de azúcar

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Pon los pimentones a fuego directo, girándolos, hasta que la piel esté completamente quemada.

Guárdalos en una bolsa o recipiente tapado por 5 minutos para que suden; así la piel sale fácilmente. Pela los pimentones y retira las semillas y el tallo.

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Licúalos con la cebolla, el ajo, el jugo de limón, la mayonesa, la mostaza, la paprika, el azúcar, la sal y la pimienta.

Prueba, ajusta la sazón y guarda en la nevera en un frasco cerrado hasta por 5 días.

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