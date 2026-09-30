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La mejor salsa para comidas rápidas se hace con pimentón asado

Esta salsa de pimentón asado es la compañera ideal para hamburguesas, perros calientes, salchipapas y papas fritas.

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Redacción Gastronomía y recetas
30 de septiembre de 2026 – 12:00 p. m.
La mejor salsa para comidas rápidas se hace con pimentón asado
La mejor salsa para comidas rápidas se hace con pimentón asado

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Por: Edd Cabarcas, chef

Gastronomía: Latinoamericana .

Esta salsa se prepara en minutos con ingredientes que seguramente ya tienes en la cocina, y su sabor ahumado la convierte en la favorita de cualquier comida rápida.

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 2 pimentones rojos
  • ¼ de cebolla cabezona
  • 1 diente de ajo
  • Jugo de ½ limón
  • ½ taza de mayonesa
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 cucharadita de paprika
  • 1 cucharadita de azúcar
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

Pon los pimentones a fuego directo, girándolos, hasta que la piel esté completamente quemada.

Guárdalos en una bolsa o recipiente tapado por 5 minutos para que suden; así la piel sale fácilmente. Pela los pimentones y retira las semillas y el tallo.

Licúalos con la cebolla, el ajo, el jugo de limón, la mayonesa, la mostaza, la paprika, el azúcar, la sal y la pimienta.

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Un poco de la historia del pimentón

Los pimentones son nativos de América Central y del Sur. Las semillas de pimentón fueron llevadas a España en 1493 y desde allí se extendieron al resto del mundo. El término pimentón es uno de los nombres de la especie de plantas llamada “Capsicum annuum”. El nombre fue dado por Cristóbal Colón al traer la planta de vuelta a Europa. En aquella época los granos de pimienta (pimienta negra, Piper nigrum) eran un condimento muy preciado.

Los pimentones se consumen tanto en su estado verde como en su estado maduro rojo, amarillo o naranja. Se pueden comer cocidos o crudos, como en ensaladas. También se pueden convertir en polvo y agregar a la fruta como colorante o saborizante. Los pimientos son excelentes fuentes de vitamina C y vitamina A. También son una fuente de vitamina B6, ácido fólico, betacaroteno y fibra.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Redacción Gastronomía y recetas

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