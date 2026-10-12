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Arroz acevichado con camarones y tilapia: receta paso a paso

Aprende a preparar arroz acevichado con camarones y pescado, cocinado en leche de coco y servido con un fresco acevichado de limón y cilantro. Fácil y lleno de sabor.

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Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
Arroz con camarones y tilapia, ideal para disfrutar con patacones y suero costeño.
Sirve este arroz con camarones con unos buenos patacones.
Foto: Getty Images

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Gastronomía: Colombiana.

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 35 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 3 tazas de arroz
  • 6 tazas de zumo de coco (la hice licuando un coco grande con agua, unas 6 tazas y 1/2)
  • 5 cucharadas de aceite achiotado
  • 1 taza de repollo
  • 1/2 pimentón
  • 6 ajíes dulces
  • 3 ramitas de cebolla larga
  • 3 dientes de ajo
  • 1 zanahoria rallada
  • Sal
  • Paprika
  • Comino
  • Pimienta
  • 2 libras de camarones
  • 1 ibra de filete de tilapia

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Preparación

En un recipiente mezcla la cebolla morada, el cilantro, el ajo, el jugo de limón, la sal, la pimienta y el agua tibia. Reserva mientras cocinas el resto, para que los sabores se integren.

En una olla lleva a hervor el zumo de coco con la sal. Agrega el arroz y cocina a fuego medio hasta que el líquido se seque. Tapa, baja el fuego al mínimo y deja cocinar unos 15 minutos.

Mientras se cocina el arroz, calienta el aceite achotado en una sartén amplia. Sofríe la cebolla larga, el ají dulce, el repollo, la zanahoria y el pimentón durante 5 minutos. Sazona con ajo, sal, pimienta, comino y paprika.

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Incorpora los camarones y la tilapia, y cocina de 4 a 5 minutos, hasta que los camarones tomen color rosado y el pescado esté firme.

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Mezcla el arroz con el sofrito y los mariscos. Tapa y cocina a fuego bajo durante 5 minutos más para que el arroz absorba los sabores.

Sirve y reparte el arroz en los platos y corona cada porción con el acevichado.

Tip: Agrega el acevichado justo al momento de servir para que conserve su frescura y el contraste ácido con el arroz de coco.

Una ensalada verde es ideal para disfrutar este arroz acevichado con camarones y tilapia.
Una ensalada verde es ideal para disfrutar este arroz acevichado con camarones y tilapia.

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Un poco de la historia de los camarones

Los camarones se han convertido con el paso del tiempo en los predilectos de las cocinas mundiales. Se pueden incluir en arroces,pastas e incluso es el protagonista de platos típicos como el ceviche y el coctel de camarones. Se caracterizan por tener una apariencia delgada y sin lugar a dudas, su preparación es quizá una de las más sencillas de la gastronomía.Algunos prefieren consumirlos crudos, mientras que otros definitivamente prefieren cocinarlos al vapor, con mantequilla y asados.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

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