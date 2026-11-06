Arroz con tocineta, maíz y soya que se cocina un día antes para que quede suelto

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Por: Didier Castaño, chef colombiano
Gastronomía: Colombiana .
El truco de sabor de este arroz es dejarlo en reposo toda la noche.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 35 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz blanco
- 4 tazas de agua
- 2 cucharadas de salsa de soya para la cocción, más 3 a 4 cucharadas para saltear
- 1 cucharada de aceite
- 250 gramos de tocineta en trozos
- 1 taza de maíz tierno dulce, escurrido
- 3 tallos de cebolla larga picados
Ingredientes para acompañar
Carne de cerdo adobada y asada
Salsa tatemada roja
Ensalada fresca
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Preparación
Cocina el arroz con el agua, el aceite y 2 cucharadas de soya. Cuando seque, tapa, baja el fuego al mínimo y deja 15 minutos más.
Extiende el arroz en una bandeja para que se enfríe, sepáralo con un tenedor y guárdalo tapado en la nevera hasta el día siguiente. Así queda bien suelto.
En una sartén grande o wok, sofríe la tocineta a fuego medio hasta que suelte la grasa y empiece a dorar. Retira y reserva, dejando un poco de grasa en la sartén.
Sube el fuego, agrega el arroz frío y saltea, separando los granos. Incorpora la soya restante y mezcla bien.
Añade el maíz y la cebolla larga y saltea 2 o 3 minutos más, luego, devuelve la tocineta a la sartén, mezcla y retira del fuego.
Sirve con la carne de cerdo adobada, un poco de salsa tatemada roja y ensalada fresca.
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