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Arroz con tocineta, maíz y soya que se cocina un día antes para que quede suelto

El secreto está en cocinar el arroz con un día de anticipación, luego, se saltea con tocineta, soya, maíz dulce y cebolla larga, y se sirve con cerdo adobado para una mesa de fiesta.

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Redacción Gastronomía y recetas
Este arroz puedes servirlo con tu proteína favorita.
Este arroz puedes servirlo con tu proteína favorita.

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Por: Didier Castaño, chef colombiano

Gastronomía: Colombiana .

El truco de sabor de este arroz es dejarlo en reposo toda la noche.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 35 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz blanco
  • 4 tazas de agua
  • 2 cucharadas de salsa de soya para la cocción, más 3 a 4 cucharadas para saltear
  • 1 cucharada de aceite
  • 250 gramos de tocineta en trozos
  • 1 taza de maíz tierno dulce, escurrido
  • 3 tallos de cebolla larga picados

Ingredientes para acompañar

Carne de cerdo adobada y asada

Salsa tatemada roja

Ensalada fresca

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Preparación

Cocina el arroz con el agua, el aceite y 2 cucharadas de soya. Cuando seque, tapa, baja el fuego al mínimo y deja 15 minutos más.

Extiende el arroz en una bandeja para que se enfríe, sepáralo con un tenedor y guárdalo tapado en la nevera hasta el día siguiente. Así queda bien suelto.

En una sartén grande o wok, sofríe la tocineta a fuego medio hasta que suelte la grasa y empiece a dorar. Retira y reserva, dejando un poco de grasa en la sartén.

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Sube el fuego, agrega el arroz frío y saltea, separando los granos. Incorpora la soya restante y mezcla bien.

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Añade el maíz y la cebolla larga y saltea 2 o 3 minutos más, luego, devuelve la tocineta a la sartén, mezcla y retira del fuego.

Sirve con la carne de cerdo adobada, un poco de salsa tatemada roja y ensalada fresca.

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