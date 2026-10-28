Flan de café de olla cremoso con panela y canela

Licúa el queso crema con los huevos, la leche evaporada, la leche condensada, la vainilla, la canela, el concentrado de café de olla y la sal.

Para el concentrado, cocina la panela con la canela y el agua hasta formar un jarabe, y mezcla con el espresso doble.

Cocina el agua con el azúcar hasta que se disuelva y tome un color dorado. Vierte con cuidado en el molde y reserva.

Lo ideal para consumir este flan es dejarlo en refrigeración toda la noche.

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Pasa la mezcla por un colador para que quede lisa y viértela sobre el caramelo.

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Hornea a baño María a 160 °C durante 1 hora aproximadamente, o hasta que el centro esté firme pero tiemble un poco.

Deja enfriar y refrigera mínimo 4 horas, ideal toda la noche.

Para desmoldar calienta un poco la base del molde para que el caramelo se suelte, e invierte sobre un plato.

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¿Cuál es la historia del flan?

Aunque no existe la fecha exacta del origen de este postre, expertos en el tema, afirman que se dio antes de Cristo, y que sus primeras apariciones en las mesas de la época fueron gracias a los fenicios, griegos y romanos, que durante ese tipo lo llamaban: Tyropina. Este alimento, por principio dulce y clasificado dentro de los postres más tradicionales del mundo, tuvo su mayo consumo en la Edad Media, específicamente en “Cuaresma”.

Este plato se elabora con la mezcla de huevos, leche y azúcar, la cual deja como resultado una especie de natilla que debe ser refrigerada, para obtener “una textura cremosa y gelatinosa”. En países como Colombia, esta delicia culinaria suele ser confundida con la leche asada, otra propuesta gastronómica a la que se le puede añadir frutas y panela.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧