Viaja a Francia desde tu cocina con este puré de papa súper elástico

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Gastronomía: Francesa .
Este puré de papa es sencillo de hacer y perfecto como acompañante de carnes.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 900 gramos de papas, peladas y cortadas en cubos
- 1 cucharadita de sal
- Agua, cantidad necesaria
- 60 gramos de mantequilla sin sal
- ⅓ de taza de crema agria
- 1 taza de crema de leche
- 1 pizca de nuez moscada
- Sal y pimienta al gusto
- 1 ramita de tomillo
- 2 hojas de laurel
- 1 cabeza de ajo
- 1 taza de mozzarella rallada
- 1 taza de queso Gruyère, Gouda o Emmental rallado
- 2 cucharadas de cebollín finamente picado
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Preparación
Cocina las papas en una olla con agua y sal hasta que estén completamente blandas.
Escúrrelas y tritúralas mientras aún están calientes. Luego, pásalas por un colador fino. Este paso es clave para conseguir un puré suave, ligero y sin grumos.
En una olla, calienta la crema de leche y la crema agria junto con el tomillo, el laurel, la nuez moscada, la pimienta y una pizca de sal. Cocina a fuego medio hasta que los sabores se integren. Retira las hierbas.
Pon el puré a fuego bajo y agrega la mantequilla. Incorpora poco a poco la crema caliente, mezclando constantemente.
Agrega el ajo asado y los quesos, poco a poco, puedes usar mozzarella, Gruyère, Gouda o Emmental. Mezcla vigorosamente hasta que se derritan por completo y el aligot tenga una textura cremosa y elástica.
Si sientes que está demasiado denso, agrega un chorrito de leche hasta alcanzar la consistencia deseada.
Rectifica el punto de sal y pimienta, termina con cebollín fresco y sirve inmediatamente.
El secreto está en pasar las papas por el colador y agregar los quesos poco a poco, siempre con el puré caliente. Así vas a conseguir esa textura tan característica del aligot.
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