En una olla, calienta la crema de leche y la crema agria junto con el tomillo, el laurel, la nuez moscada, la pimienta y una pizca de sal. Cocina a fuego medio hasta que los sabores se integren….

Escúrrelas y tritúralas mientras aún están calientes. Luego, pásalas por un colador fino. Este paso es clave para conseguir un puré suave, ligero y sin grumos.

Cocina las papas en una olla con agua y sal hasta que estén completamente blandas.

Este puré de papa es sencillo de hacer y perfecto como acompañante de carnes.

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Viaja a Francia desde tu cocina con este puré de papa súper elástico

En una olla, calienta la crema de leche y la crema agria junto con el tomillo, el laurel, la nuez moscada, la pimienta y una pizca de sal. Cocina a fuego medio hasta que los sabores se integren. Retira las hierbas.

Pon el puré a fuego bajo y agrega la mantequilla. Incorpora poco a poco la crema caliente, mezclando constantemente.

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Agrega el ajo asado y los quesos, poco a poco, puedes usar mozzarella, Gruyère, Gouda o Emmental. Mezcla vigorosamente hasta que se derritan por completo y el aligot tenga una textura cremosa y elástica.

Si sientes que está demasiado denso, agrega un chorrito de leche hasta alcanzar la consistencia deseada.

Rectifica el punto de sal y pimienta, termina con cebollín fresco y sirve inmediatamente.

El secreto está en pasar las papas por el colador y agregar los quesos poco a poco, siempre con el puré caliente. Así vas a conseguir esa textura tan característica del aligot.

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