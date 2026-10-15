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Viaja a Francia desde tu cocina con este puré de papa súper elástico

El aligot es uno de los platos más destacados de la región de Aubrac, en Francia. Se trata de un puré de papa muy cremoso al que se le incorpora queso hasta lograr una textura elástica que se estira con la cuchara. Es sencillo de hacer y perfecto como acompañante de carnes.

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Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
El aligot, típico de la región de Aubrac, en Francia, es un puré de papa con queso famoso por su textura elástica.
El aligot, típico de la región de Aubrac, en Francia, es un puré de papa con queso famoso por su textura elástica.

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Gastronomía: Francesa .

Este puré de papa es sencillo de hacer y perfecto como acompañante de carnes.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 900 gramos de papas, peladas y cortadas en cubos
  • 1 cucharadita de sal
  • Agua, cantidad necesaria
  • 60 gramos de mantequilla sin sal
  • ⅓ de taza de crema agria
  • 1 taza de crema de leche
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 ramita de tomillo
  • 2 hojas de laurel
  • 1 cabeza de ajo
  • 1 taza de mozzarella rallada
  • 1 taza de queso Gruyère, Gouda o Emmental rallado
  • 2 cucharadas de cebollín finamente picado

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Preparación

Cocina las papas en una olla con agua y sal hasta que estén completamente blandas.

Escúrrelas y tritúralas mientras aún están calientes. Luego, pásalas por un colador fino. Este paso es clave para conseguir un puré suave, ligero y sin grumos.

En una olla, calienta la crema de leche y la crema agria junto con el tomillo, el laurel, la nuez moscada, la pimienta y una pizca de sal. Cocina a fuego medio hasta que los sabores se integren. Retira las hierbas.

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Pon el puré a fuego bajo y agrega la mantequilla. Incorpora poco a poco la crema caliente, mezclando constantemente.

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Agrega el ajo asado y los quesos, poco a poco, puedes usar mozzarella, Gruyère, Gouda o Emmental. Mezcla vigorosamente hasta que se derritan por completo y el aligot tenga una textura cremosa y elástica.

Si sientes que está demasiado denso, agrega un chorrito de leche hasta alcanzar la consistencia deseada.

Rectifica el punto de sal y pimienta, termina con cebollín fresco y sirve inmediatamente.

El secreto está en pasar las papas por el colador y agregar los quesos poco a poco, siempre con el puré caliente. Así vas a conseguir esa textura tan característica del aligot.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

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