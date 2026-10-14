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Encocado de pescado, la receta del Pacífico que puede preparar en 40 minutos

El encocado de pescado es uno de los platos más representativos de la cocina del Pacífico. Esta versión con róbalo, sofrito con aceite de achiote y leche de coco es fácil de preparar y queda llena de sabor. Sírvelo con patacones.

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Redacción Gastronomía y recetas
Esta versión de encocado de pescado se hace con róbalo, sofrito con aceite de achiote y leche de coco.
Esta versión de encocado de pescado se hace con róbalo, sofrito con aceite de achiote y leche de coco.

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Por: Edd Cabarcas

Gastronomía: Colombiana.

Acompaña este encocado de pesacado con patacones.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 800 gramos de filete de róbalo, en trozos
  • 2 cucharadas de aceite de achiote
  • 1 cebolla cabezona picada finamente
  • 1 pimentón rojo picado
  • 3 dientes de ajo picados
  • ¼ de taza de vino blanco
  • 2 tomates maduros picados
  • 1 cucharadita de paprika
  • 400 mililitros de leche de coco
  • Sal y pimienta al gusto
  • Cilantro fresco picado, para decorar (opcional)
  • Patacones, para acompañar

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Preparación

Calienta el aceite de achiote en una olla o sartén amplio a fuego medio. Agrega la cebolla, el pimentón y el ajo, y cocina durante unos 5 minutos, hasta que estén blandos y aromáticos.

Vierte el vino blanco para desglasar, raspando el fondo con una cuchara de madera, y deja que se evapore el alcohol durante uno o dos minutos.

Incorpora el tomate y sazona con sal, pimienta y paprika. Cocina durante 5 minutos más, hasta que el tomate se deshaga.

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Sazona los trozos de róbalo con sal y agrégalos al sofrito.

Vierte la leche de coco, baje el fuego y cocina a fuego lento durante 8 a 10 minutos, hasta que el pescado esté cocido y la salsa espese ligeramente.

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Evita revolver con fuerza para que el pescado no se desbarate.

Rectifica la sazón, espolvorea cilantro picado si lo deseas y sirve caliente acompañado de patacones.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Redacción Gastronomía y recetas

Tgomez@elespectador.con

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