Encocado de pescado, la receta del Pacífico que puede preparar en 40 minutos

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Por: Edd Cabarcas
Gastronomía: Colombiana.
Acompaña este encocado de pesacado con patacones.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 800 gramos de filete de róbalo, en trozos
- 2 cucharadas de aceite de achiote
- 1 cebolla cabezona picada finamente
- 1 pimentón rojo picado
- 3 dientes de ajo picados
- ¼ de taza de vino blanco
- 2 tomates maduros picados
- 1 cucharadita de paprika
- 400 mililitros de leche de coco
- Sal y pimienta al gusto
- Cilantro fresco picado, para decorar (opcional)
- Patacones, para acompañar
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Preparación
Calienta el aceite de achiote en una olla o sartén amplio a fuego medio. Agrega la cebolla, el pimentón y el ajo, y cocina durante unos 5 minutos, hasta que estén blandos y aromáticos.
Vierte el vino blanco para desglasar, raspando el fondo con una cuchara de madera, y deja que se evapore el alcohol durante uno o dos minutos.
Incorpora el tomate y sazona con sal, pimienta y paprika. Cocina durante 5 minutos más, hasta que el tomate se deshaga.
Sazona los trozos de róbalo con sal y agrégalos al sofrito.
Vierte la leche de coco, baje el fuego y cocina a fuego lento durante 8 a 10 minutos, hasta que el pescado esté cocido y la salsa espese ligeramente.
Evita revolver con fuerza para que el pescado no se desbarate.
Rectifica la sazón, espolvorea cilantro picado si lo deseas y sirve caliente acompañado de patacones.
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