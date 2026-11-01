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Bolitas de plátano maduro con queso costeño y doble crema: receta sin fritura

Con solo tres ingredientes y sin una gota de aceite para freír, estas bolitas de plátano maduro rellenas de queso doble crema y cubiertas con queso costeño son el antojo perfecto para el desayuno, las onces o una reunión en casa.

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María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
Estas bolitas e plátano maduro son un bocado dorado por fuera, cremoso por dentro y con ese contraste dulce y salado.
Estas bolitas e plátano maduro son un bocado dorado por fuera, cremoso por dentro y con ese contraste dulce y salado.

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Gastronomía: Colombiana.

  • Tiempo de preparación: 7 minutos.
  • Tiempo de cocción: 8 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 1 plátano maduro
  • 100 gramos de queso doble crema
  • 40 gramos de queso costeño, rallado finamente

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Preparación

Cocina el plátano maduro con cáscara en agua hasta que esté blando.

Retíralo del agua, déjalo enfriar lo suficiente para manipularlo y retira la cáscara.

Machaca la pulpa con un tenedor hasta obtener un puré uniforme.

Engrasa ligeramente tus manos, toma porciones de la masa y forma bolitas.

Aplana cada bolita, pon un trocito de queso doble crema en el centro y cierra bien para que quede completamente cubierto.

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Pasa las bolitas por el queso costeño rallado, presionando suavemente para que se adhiera. Lleva a la air fryer por 8 minutos a 200 °C.

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¿Cuál es la historia del plátano maduro?

Se dice que Alejandro Magno fue quien introdujo el plátano en Europa durante su conquista en el año 327 antes de Cristo. Más tarde el plátano fue enviado desde Malasia a Madagascar cuando los comerciantes árabes y asiáticos empezaron a negociar. En el siglo XV exploradores portugueses encontraron plátanos en África occidental y decidieron llevárselos a casa para plantarlos. Luego, viajó por Canarias, pasando por Santo Domingo, llegando finalmente al Caribe.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

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