Estas bolitas e plátano maduro son un bocado dorado por fuera, cremoso por dentro y con ese contraste dulce y salado.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Bolitas de plátano maduro con queso costeño y doble crema: receta sin fritura María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Colombiana. Tiempo de preparación: 7 minutos.

7 minutos. Tiempo de cocción: 8 minutos.

8 minutos. Porciones: 3. Ingredientes 1 plátano maduro

100 gramos de queso doble crema

40 gramos de queso costeño, rallado finamente

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Preparación

Cocina el plátano maduro con cáscara en agua hasta que esté blando.

Retíralo del agua, déjalo enfriar lo suficiente para manipularlo y retira la cáscara.

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Machaca la pulpa con un tenedor hasta obtener un puré uniforme.

Engrasa ligeramente tus manos, toma porciones de la masa y forma bolitas.

Aplana cada bolita, pon un trocito de queso doble crema en el centro y cierra bien para que quede completamente cubierto.

Pasa las bolitas por el queso costeño rallado, presionando suavemente…