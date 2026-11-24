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Gastronomía: Coreana.
Usa brotes de espinaca y aceite de ajonjolí en este bibimbap coreano.
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 taza de arroz de grano corto
- 1 taza de agua
- 1 pizca de sal
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Ingredientes para los vegetales
1 zanahoria rallada
1 zucchini en tiras
150 gramos de champiñones cremini tajados
1 taza de brotes de soya
2 tazas de espinaca
Aceite de ajonjolí y sal al gusto
Ingredientes para la carne
250 gramos de carne de res en tiras
2 cucharadas de salsa de soya
1 diente de ajo picado
1 cucharada de mirin
Ingredientes para servir
2 huevos
Gochujang al gusto
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Preparación
Lava el arroz unas 4 veces, hasta que el agua salga casi transparente.
Ponlo en una olla con el agua y la sal. Cuando rompa el hervor, tapa, baja el fuego y cocina 10 minutos más. Reserva.
Sazona cada vegetal por separado con sal y aceite de ajonjolí.
Saltea los vegetales uno por uno en un sartén caliente, por 1 a 3 minutos cada uno, y resérvalos por separado.
Mezcla la carne con la soya, el ajo y el mirin, y deja reposar unos minutos. Saltéala en el mismo sartén hasta que esté dorada.
Fríe los huevos con un poco de aceite y luego, sirve el arroz en un bowl, acomoda encima los vegetales y la carne por secciones, corona con el huevo y termina con gochujang. Mezcla todo al momento de comer.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧