250 gramos de carne de res en tiras 2 cucharadas de salsa de soya 1 diente de ajo picado 1 cucharada de mirin

1 zanahoria rallada 1 zucchini en tiras 150 gramos de champiñones cremini tajados 1 taza de brotes de soya 2 tazas de espinaca Aceite de ajonjolí y sal al gusto

Usa brotes de espinaca y aceite de ajonjolí en este bibimbap coreano.

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Lava el arroz unas 4 veces, hasta que el agua salga casi transparente.

Ponlo en una olla con el agua y la sal. Cuando rompa el hervor, tapa, baja el fuego y cocina 10 minutos más. Reserva.

Sazona cada vegetal por separado con sal y aceite de ajonjolí.

Saltea los vegetales uno por uno en un sartén caliente, por 1 a 3 minutos cada uno, y resérvalos por separado.

Mezcla la carne con la soya, el ajo y el mirin, y deja reposar unos minutos. Saltéala en el mismo sartén hasta que esté dorada.

Fríe los huevos con un poco de aceite y luego, sirve el arroz en un bowl, acomoda encima los vegetales y la carne por secciones, corona con el huevo y termina con gochujang. Mezcla todo al momento de comer.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧