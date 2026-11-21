Para comenzar a hablar de esto, hay que tener claras las características principales de cada preparación, pues aunque las tres tienen como protagonista la carne y el fuego, existen diferencias importantes en la selección del animal, los cortes y, sobre todo, el método de cocción. La mamona, por ejemplo, es un plato típico de los Llanos Orientales en el que tradicionalmente se utiliza carne de ternera muy joven, que todavía se alimenta de leche materna, por eso, al tratarse de un animal de corta edad, sus músculos…

Para comenzar a hablar de esto, hay que tener claras las características principales de cada preparación, pues aunque las tres tienen como protagonista la carne y el fuego, existen diferencias importantes en la selección del animal, los cortes y, sobre todo, el método de cocción. La mamona, por ejemplo, es un plato típico de los Llanos Orientales en el que tradicionalmente se utiliza carne de ternera muy joven, que todavía se alimenta de leche materna, por eso, al tratarse de un animal de corta edad, sus músculos tienen características particulares de suavidad y una textura delicada.

Al momento de cocinarlo, el animal se divide en grandes piezas que se ensartan en varas de madera y se disponen alrededor de una hoguera, la carne no tiene contacto directo con una parrilla ni con barrotes metálicos, sino que se cocina lentamente frente al fuego, aprovechando el calor y el humo que este produce. Esta cocción prolongada permite que la carne absorba los aromas de la leña y que los tejidos conectivos, especialmente el colágeno, se transformen gradualmente, dando como resultado piezas muy sabrosas y, cuando se trabajan correctamente, jugosas y tiernas.

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En el caso de la ternera a la llanera, como su nombre lo indica, es otra preparación tradicional de los Llanos Orientales, en la práctica, suele compartir la misma técnica de cocción de la mamona, pero la principal diferencia está en que puede utilizar animales de mayor tamaño y edad, y no necesariamente una ternera que todavía se alimente de leche materna. Por lo demás, el principio de preparación es prácticamente el mismo, grandes piezas de carne ensartadas en varas de madera y cocinadas lentamente alrededor de una hoguera. Vale la pena aclarar que, según la clasificación del Ministerio de Cultura de Colombia, la mamona y la ternera a la llanera corresponden a una misma preparación gastronómica, aunque reciben diferentes denominaciones según la región y la tradición.

Si vamos a hablar de la carne asada, este término es mucho más amplio, pues puede hacer referencia a diferentes métodos de cocción. Sin embargo, si tuviera que escoger uno que permita establecer una diferencia clara frente a las dos preparaciones anteriores, hablaría del asado tradicional a la parrilla. En este caso, el carbón o la leña se encuentran debajo de una estructura de barrotes metálicos sobre la cual se dispone la carne, a diferencia de la cocción en varas, aquí la proteína recibe el calor directamente de las brasas y de la parrilla, lo que permite trabajar con temperaturas más altas y conseguir un dorado mucho más intenso.

Esta técnica funciona especialmente bien con cortes tiernos, como el lomo, la chata, el bife ancho y la punta de anca, músculos que, por su ubicación y función dentro del animal, suelen tener menor desarrollo de tejido conectivo. Además, algunos presentan una buena cantidad de grasa intramuscular, que aporta sabor y contribuye a una experiencia más jugosa.

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En mi opinión, la principal diferencia entre estas preparaciones está en el método de cocción y en la manera de entender el animal; mientras que el asado tradicional a la parrilla busca aprovechar las altas temperaturas para dorar y cocinar cortes relativamente tiernos en tiempos más cortos, la mamona y la ternera a la llanera se apoyan en una cocción más lenta, con calor indirecto y exposición prolongada al humo. Esta última técnica permite aprovechar una mayor variedad de músculos del animal, incluso aquellos que por naturaleza son más firmes, como el pecho, el morrillo y el vacío. Son cortes que, gracias a su contenido de colágeno y a una cocción paciente, pueden convertirse en piezas extraordinarias, con muchísimo sabor y una textura que difícilmente conseguiríamos si los lleváramos directamente a una parrilla de alta temperatura.

Al final, creo que ahí está una de las grandes virtudes de la tradición llanera, entender que no todos los músculos se comportan igual frente al fuego y que, cuando conocemos bien el animal y respetamos los tiempos de cocción, prácticamente todas sus partes pueden convertirse en un gran plato.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧