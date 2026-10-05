Cómo hacer helado de coco casero con caramelo salado de dátiles

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Gastronomía: Saludable.
Congela este helado de coco casero con caramelo salado de dátiles durante 6 horas.
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 1 1/2 tazas de marañón crudo (remojado y escurrido)
- 1 lata (400 ml) de crema de coco entera
- 3 cucharadas de aceite de coco derretido
- 1/2 taza de miel de maple
- 1 cucharadita de extracto puro de vainilla
Ingredientes para el caramelo salado de dátiles
14 dátiles sin semilla
1/2 cucharadita de sal marina
1 a 3 cucharadas de agua tibia (opcional, para aligerar)
1 cucharada de bourbon (opcional)
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Preparación
Remoja el marañón en agua fría de 4 a 6 horas, o 30 minutos en agua muy caliente. Escúrrelo muy bien antes de usarlo.
Lleva a la licuadora el marañón, la crema de coco, el aceite de coco, la miel, la vainilla y la sal. Licúa a velocidad alta hasta obtener una mezcla completamente cremosa y lisa, raspando los bordes si hace falta.
Vierte la mezcla en cubetas de hielo y llévalas al congelador de unas 3 horas hasta que los cubos estén firmes.
Mientras tanto, prepara el caramelo. Si los dátiles están secos, remójalos 10 minutos en agua tibia y escúrrelos.
Lleva los dátiles al procesador de alimentos o a la licuadora y procésalos hasta que queden cremosos. Si les cuesta, agrega el agua tibia de a una cucharada.
Agrega la sal y procesa de nuevo para integrar. Prueba, ajusta el sabor y reserva.
Saca los cubos del congelador y déjalos reposar unos 5 minutos. Llévalos al procesador de alimentos y procésalos en pulsos, raspando los bordes, hasta lograr una textura de helado suave. Si les cuesta, agrega 1 o 2 cucharadas de leche de coco.
Pasa el helado a un recipiente apto para congelador, agrega el caramelo en cucharadas y mézclalo en espiral con una cuchara o un cuchillo. Si quieres más contraste, añade una pizca extra de sal.
Alisa la superficie, tapa muy bien y lleva al congelador de 2 a 4 horas más, hasta que esté firme.
Ojo al dato: si no tienes procesador de alimentos, puedes procesar los cubos en una licuadora de alta potencia, usando un poco más de leche de coco para ayudarla.
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Un poco de la historia del coco
El coco ha acompañado a las cocinas tropicales durante siglos. Se cree que su origen está en el sudeste asiático y que viajó por los océanos, flotando y de la mano de navegantes, hasta llegar a las costas de África y América. En Colombia lo conocemos muy bien: es protagonista en la cocina del Caribe y del Pacífico, en el arroz con coco, las cocadas y los encocados.
A mí me encanta preparar postres caseros con ingredientes sencillos. En esta receta combinamos la leche de coco con marañón para lograr un helado cremoso, y lo acompañamos con un caramelo de dátiles con un toque de sal que le da el balance perfecto entre lo dulce y lo salado. Y lo mejor: no necesitas máquina de helado, solo tu procesador de alimentos o tu licuadora.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧