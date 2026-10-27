Así se hace la mozzarella casera: receta paso a paso y cuánto cuesta

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Gastronomía: Latinoamericana.
El reposo y cocción total de esta mozzarella casera es de 3 horas y 15 minutos aproximadamente.
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 2 litros de leche entera (pasteurizada, no ultrapasteurizada)
- 1 cucharadita de ácido cítrico diluido en agua (o el jugo de 1 limón)
- Cuajo líquido o en pastilla, según la indicación del empaque, diluido en 1/4 taza de agua sin cloro
- 2 litros de agua
- 2 cucharadas de sal
- • Hielo
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Preparación
Calienta la leche a 40 °C, agrega el ácido cítrico o el limón, integra y deja reposar 20 minutos.
Añade el cuajo diluido, mezcla muy bien y deja reposar 1 hora sin mover.
Cuando la leche esté cuajada, corta la cuajada en cuadros y deja reposar 30 minutos.
Calienta de nuevo hasta llegar a 38 °C, retira del fuego y deja reposar 10 minutos más.
Cuela para separar el suero de la cuajada.
Calienta el agua con sal a 80 °C y sumerge la cuajada.
Con guantes resistentes al calor, estira y trabaja la cuajada durante unos 2 minutos, hasta que esté lisa y elástica.
Dale forma sobre el mesón y llévala a agua con hielo durante 1 hora.
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¿Vale la pena hacer mozzarella en casa?
En palabras del chef "hacer 250 gramos de mozzarella en casa costó $11.950, frente a $13.600 en el supermercado. La casera es fibrosa, elástica, se deshilacha y tiene un sabor láctico puro y ligeramente dulce. La de supermercado es más compacta, se ralla con facilidad y su sabor es más suave".
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧