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Así se hace la mozzarella casera: receta paso a paso y cuánto cuesta

Aprende a hacer mozzarella en casa con leche, ácido cítrico y cuajo. Comparamos costo, textura y sabor con la del supermercado.

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Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
Mozzarella casera, una preparación elástica, fibrosa y con sabor láctico puro, hecha con leche, ácido cítrico y cuajo.
Mozzarella casera, una preparación elástica, fibrosa y con sabor láctico puro, hecha con leche, ácido cítrico y cuajo.

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Gastronomía: Latinoamericana.

El reposo y cocción total de esta mozzarella casera es de 3 horas y 15 minutos aproximadamente.

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 2 litros de leche entera (pasteurizada, no ultrapasteurizada)
  • 1 cucharadita de ácido cítrico diluido en agua (o el jugo de 1 limón)
  • Cuajo líquido o en pastilla, según la indicación del empaque, diluido en 1/4 taza de agua sin cloro
  • 2 litros de agua
  • 2 cucharadas de sal
  • • Hielo

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Preparación

Calienta la leche a 40 °C, agrega el ácido cítrico o el limón, integra y deja reposar 20 minutos.

Añade el cuajo diluido, mezcla muy bien y deja reposar 1 hora sin mover.

Cuando la leche esté cuajada, corta la cuajada en cuadros y deja reposar 30 minutos.

Calienta de nuevo hasta llegar a 38 °C, retira del fuego y deja reposar 10 minutos más.

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Cuela para separar el suero de la cuajada.

Calienta el agua con sal a 80 °C y sumerge la cuajada.

Con guantes resistentes al calor, estira y trabaja la cuajada durante unos 2 minutos, hasta que esté lisa y elástica.

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¿Vale la pena hacer mozzarella en casa?

En palabras del chef "hacer 250 gramos de mozzarella en casa costó $11.950, frente a $13.600 en el supermercado. La casera es fibrosa, elástica, se deshilacha y tiene un sabor láctico puro y ligeramente dulce. La de supermercado es más compacta, se ralla con facilidad y su sabor es más suave".

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

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