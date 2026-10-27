Mozzarella casera, una preparación elástica, fibrosa y con sabor láctico puro, hecha con leche, ácido cítrico y cuajo.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Así se hace la mozzarella casera: receta paso a paso y cuánto cuesta Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7 Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Latinoamericana. El reposo y cocción total de esta mozzarella casera es de 3 horas y 15 minutos aproximadamente. Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 6. Ingredientes 2 litros de leche entera (pasteurizada, no ultrapasteurizada)

1 cucharadita de ácido cítrico diluido en agua (o el jugo de 1 limón)

Cuajo líquido o en pastilla, según la indicación del empaque, diluido en 1/4 taza de agua sin cloro

2 litros de agua

2 cucharadas de sal

• Hielo

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Preparación

Calienta la leche a 40 °C, agrega el ácido cítrico o el limón, integra y deja reposar 20 minutos.

Añade el cuajo diluido, mezcla muy bien y deja reposar 1 hora sin mover.

Cuando la leche esté cuajada, corta la cuajada en cuadros y deja reposar 30 minutos.

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Calienta de nuevo hasta llegar a 38 °C, retira del fuego y deja reposar 10 minutos más.

Cuela para separar el suero de la cuajada.

Calienta el agua con sal a 80 °C y sumerge la cuajada.

Con…