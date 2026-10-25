La mantequilla de maní y el chocolate semiamargo convierten este porridge en un antojo saludable

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Porridge de frutos rojos: receta fácil y cremosa en 10 minutos María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Escocesa . Usa esencia de vainilla al gusto en este porridge de frutos rojos. Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 1. Ingredientes ½ taza de avena en hojuelas

½ taza de agua

½ taza de leche

Miel al gusto

Esencia de vainilla al gusto

Canela al gusto

Arándanos, frambuesas y zarzamoras al gusto

Banano en rodajas

Chocolate semiamargo al gusto

Mantequilla de maní al gusto

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Preparación

En una olla, mezcla la avena, el agua, la leche, la miel, la vainilla y la canela.

Cocina a fuego medio, revolviendo ocasionalmente, durante 5-7 minutos o hasta que la avena esté cremosa.

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Sirve y termina con los frutos rojos, el banano, el chocolate semiamargo y un poco de mantequilla de maní y ahora si a disfrutar.

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