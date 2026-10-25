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Porridge de frutos rojos: receta fácil y cremosa en 10 minutos

Cremoso, reconfortante y listo en solo 10 minutos, este porridge de avena con frutos rojos, banano, chocolate semiamargo y mantequilla de maní es una forma deliciosa de empezar el día con energía.

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María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
La mantequilla de maní y el chocolate semiamargo convierten este porridge en un antojo saludable
La mantequilla de maní y el chocolate semiamargo convierten este porridge en un antojo saludable

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Gastronomía: Escocesa .

Usa esencia de vainilla al gusto en este porridge de frutos rojos.

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • ½ taza de avena en hojuelas
  • ½ taza de agua
  • ½ taza de leche
  • Miel al gusto
  • Esencia de vainilla al gusto
  • Canela al gusto
  • Arándanos, frambuesas y zarzamoras al gusto
  • Banano en rodajas
  • Chocolate semiamargo al gusto
  • Mantequilla de maní al gusto

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Preparación

En una olla, mezcla la avena, el agua, la leche, la miel, la vainilla y la canela.

Cocina a fuego medio, revolviendo ocasionalmente, durante 5-7 minutos o hasta que la avena esté cremosa.

Sirve y termina con los frutos rojos, el banano, el chocolate semiamargo y un poco de mantequilla de maní y ahora si a disfrutar.

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Un poco de la historia de la avena

La avena comenzó a cultivarse hace más de 3.000 años en Europa Central y Escocia, donde se usaba como alimento básico en forma de papillas. Su popularidad creció en el siglo XIX, cuando Escocia y Alemania la incorporaron como desayuno tradicional por su alto contenido de energía y facilidad de digestión.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

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