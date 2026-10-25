Porridge de frutos rojos: receta fácil y cremosa en 10 minutos

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Gastronomía: Escocesa .
Usa esencia de vainilla al gusto en este porridge de frutos rojos.
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 1.
Ingredientes
- ½ taza de avena en hojuelas
- ½ taza de agua
- ½ taza de leche
- Miel al gusto
- Esencia de vainilla al gusto
- Canela al gusto
- Arándanos, frambuesas y zarzamoras al gusto
- Banano en rodajas
- Chocolate semiamargo al gusto
- Mantequilla de maní al gusto
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Preparación
En una olla, mezcla la avena, el agua, la leche, la miel, la vainilla y la canela.
Cocina a fuego medio, revolviendo ocasionalmente, durante 5-7 minutos o hasta que la avena esté cremosa.
Sirve y termina con los frutos rojos, el banano, el chocolate semiamargo y un poco de mantequilla de maní y ahora si a disfrutar.
Un poco de la historia de la avena
La avena comenzó a cultivarse hace más de 3.000 años en Europa Central y Escocia, donde se usaba como alimento básico en forma de papillas. Su popularidad creció en el siglo XIX, cuando Escocia y Alemania la incorporaron como desayuno tradicional por su alto contenido de energía y facilidad de digestión.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧