Cómo hacer puré de calabaza casero

Hornea por una hora a 60 minutos s 350 °C / 175 °F, hasta que la pulpa esté suave como mantequilla…

Corta la calabaza en trozos grandes, pincela la pulpa con aceite si quieres y ponla en una bandeja con la cáscara hacia arriba para que la pulpa no se seque.

Lava la calabaza, pártela por la mitad y retira las semillas y los filamentos. No botes las semillas, puedes tostarlas y usarlas en otras preparaciones.

Para hacer este puré de calabaza te contamos qué tipo de calabaza rinde más sabor, por qué es mejor hornearla que cocinarla en agua y cómo congelarla para tenerla lista cuando la necesites.

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Hornea por una hora a 60 minutos s 350 °C / 175 °F, hasta que la pulpa esté suave como mantequilla al pincharla.

Deja que se ponga tibia, retira la pulpa con una cuchara y procésala hasta obtener un puré liso.

Si usaste una calabaza que tiene más agua y menos sabor, cocina el puré en una olla a fuego bajo, revolviendo, hasta que se reduzca y concentre.

Usa el puré en los días siguientes o congélalo en porciones hasta por 3 meses.

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Algunos consejos de la chef para esta preparación

Para escoger tu calabaza elige una que no esté hueca, te das cuenta dando golpesitos.

Lávala antes de utilizarla

Para abrirla puedes envolver con una toalla y tirar (para mí es la manera más fácil) de otra manera vas a batallar mucho con el cuchillo.

Si la vas a utilizar en un lapso de 4-5 días déjala en el refrigerador sino congela. Puedes refrigerar una parte y congelar la otra.

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Un poco de la historia de la auyama

Las semillas de calabaza se encontraron en México, América del Sur, y el este de los Estados Unidos desde el año 5500 a. C. A diferencia de las que conocemos hoy en día, las calabazas eran más pequeñas, más duras y amargas, hasta que los nativos americanos finalmente las modificaron para que fueran más dulces. Las calabazas eran fáciles de cultivar, con la cáscara gruesa y la pulpa sólida, podían secarse y conservarse, lo que las hacía indispensables para ayudar a los nativos americanos a sobrevivir los largos y duros inviernos.

Las calabazas eran maravillosamente versátiles, se preparaban en asados, cremas, se horneaban o tostaban. Las semillas se comían y se usaban como medicina. La calabaza seca se molía en harina, y junto con la cáscara se usaban como cuencos y recipientes para el grano.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

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@elespectador A sus 54 años, el sincelejano Alex Quessep -cocinero, arquitecto e investigador de la cocina del Caribe-, ha hecho de la mesa un lugar para narrar. Nieto de inmigrantes sirios y libaneses, dueño del restaurante Palo de Mango en Barranquilla y autor del libro Condumio: relatos de un cocinero, habla de lo que significa la cocina colombiana, de por qué para él la comida no separa sino que iguala, y de la razón por la qué Colombia le sabe a maíz. #AlexQuessep #Barranquilla #CocinaColombiana #Gastronomíayrecetas #Caribecolombiano ♬ Presentation – wouldliker

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