Prueba y ajusta, agrega miel de abeja si la quieres más dulce, o más jugo de limón si la…

Cuela la mezcla con un colador fino sobre un recipiente grande o una jarra. Ayúdate con una cuchara para mover la pulpa y que pase más rápido.

Pon todos los ingredientes en la licuadora, empezando con la menor cantidad de endulzante, y licúa hasta que la mezcla quede completamente lisa.

Antes de licuar, prueba un pedacito de pepino con cáscara, si la cáscara está amarga , pélalo, si no, déjala, porque le da un color verde intenso y más sabor.

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Prueba y ajusta, agrega miel de abeja si la quieres más dulce, o más jugo de limón si la prefieres más ácida.

Montaje

Sírvela en vasos con bastante hielo y ponle por encima unas hojitas de hierbabuena o una rodaja de limón para decorar, si te sobra, guárdala en la nevera y tómatela en los siguientes 1 o 2 días. También puedes congelarla en cubetas de hielo o en moldes de paletas.

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¿Cuál es la historia de los pepinos?

El pepino se cultiva desde hace unos 3.000 años, viene del sur de Asia, muy probablemente de la India, y de ahí viajó a Grecia y a Roma, dicen que al emperador Tiberio le gustaba tanto que en su mesa no podía faltar. Los romanos lo llevaron por todo el Mediterráneo y, siglos después, llegó a América en los viajes de Cristóbal Colón, hoy lo encuentras en cualquier supermercado, y China e India son de los países que más lo producen.

En Cocinable y Saludable esta agua fresca es de nuestras favoritas, solo necesitas licuadora y colador, el pepino es casi todo agua, así que es una forma rica de hidratarte, y además te aporta potasio y vitamina K. El limón le suma vitamina C y la hierbabuena le da ese toque fresquito que la hace irresistible. El dulce se lo pones tú, a tu gusto.

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