Cultura Sabor Bogotá: así puede inscribirse a la iniciativa gastronómica

Bogotá se ha consolidado como uno de los principales destinos de turismo gastronómico de la región, gracias a la variada oferta que disfrutan sus habitantes y visitantes. Muestra de ello, es que según el Observatorio del Instituto Distrital de Turismo, durante el 2025 cerca del 70 % de los extranjeros que llegaron a Bogotá priorizaron las experiencias gastronómicas como parte de su agenda.

El menú bogotano es tan diverso y rico que permite disfrutar de platos típicos como el ajiaco, la changua o las onces santafereñas, al tiempo que ofrece lo mejor de la gastronomía regional colombiana e internacional.

Por esta razón, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte lanza la invitación cultural Sabor Bogotá, que entregará este 2026 estímulos por 152 millones de pesos a las mejores recetas presentadas por chefs, cocineros y cocineras, o dueños de restaurantes, en ocho categorías diferentes, convocando a nacionales o extranjeros mayores de 18 años, residentes en la ciudad, a presentar sus mejores recetas. Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán estímulos económicos de 10, 6 y 3 millones de pesos, respectivamente.

Cocina Internacional: celebra a quienes enriquecen la oferta local compartiendo culturas culinarias de otros países, incluyendo cocina de autor o fusión con producto local.

Cocina Regional: reconoce a quienes preservan y promueven los sabores de las distintas regiones de Colombia.

Cocina Tradicional - Ajiaco Santafereño: premia la receta auténtica (tres tipos de papa, pollo, guascas, mazorca, crema de leche y alcaparras).

Mejor Bebida con Café: valora la técnica, el origen y la narrativa detrás de una taza de café de alta calidad.

Cocina Corrientazo: exalta el “almuerzo del día” o cocina casera, fundamental para la identidad y seguridad alimentaria de la ciudad.

Pan: reconoce la tradición de las panaderías bogotanas y sus amasijos.

Postre: premia propuestas tradicionales o innovadoras que resalten los sabores locales en el momento del dulce.

Entre Panes: evalúa la creatividad y calidad de sándwiches, hamburguesas y otras variaciones que reflejan la identidad de los barrios.

“La riqueza de Bogotá no está en un solo plato. La ciudad ha aprovechado la migración para hallar su diferencial frente a otras capitales. Aquí se puede comer rico y diferente todos los días”, añadió Angélica Martínez, subsecretaria de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento.

En esta tercera versión de la convocatoria de estímulos de Sabor Bogotá se incorporaron dos nuevas categorías: Bebida con café y Entre panes. La primera busca exaltar el aporte de Bogotá a la cultura cafetera mediante sus tiendas de experiencia; mientras que la segunda reconoce las nuevas dinámicas de la cocina urbana, donde productos como hamburguesas, perros calientes, choripanes y pepitos han reportado un crecimiento importante.

