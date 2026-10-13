Dip de feta y pistachos: receta fácil y cremosa

Prueba y ajusta la textura: si la quieres más suelta, agrega un poco más de yogur griego o de aceite de oliva.

Procesa de 2 a 3 minutos, raspando los bordes cuando haga falta, hasta lograr una crema suave y homogénea.

Lleva los pistachos al procesador de alimentos y procésalos hasta obtener una textura de arena fina.

Guarda este dip de feta y pistacho en un recipiente hermético en la nevera hasta por 3 días.

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Ojo al dato: no es necesario agregar sal, porque el feta y los pistachos ya aportan bastante. Si no tienes procesador de alimentos, puedes usar una licuadora de alta potencia con una cucharada extra de yogur griego para ayudarla.

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Un poco de la historia del dip de feta

Este dip se inspira en las cremas para untar de la cocina griega, como el htipití, una preparación a base de queso feta y aceite de oliva que tradicionalmente se sirve como meze, es decir, en pequeños platos para compartir en la mesa. El pistacho, por su parte, es un fruto seco muy presente en las cocinas del Mediterráneo oriental y de Medio Oriente, donde se usa tanto en preparaciones dulces como saladas.

A mi me encanta preparar entradas caseras con pocos ingredientes y mucho sabor. En esta receta unimos el feta, que aporta proteína y calcio, con pistachos, fuente de fibra y grasas insaturadas cuyo consumo ha sido relacionado con la salud cardiovascular. El yogur griego le da cremosidad y el aceite de oliva suma grasas monoinsaturadas, uno de los pilares de la dieta mediterránea. Y lo mejor: está listo en 10 minutos con un procesador de alimentos.

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