El truco para que tus envueltos de mazorca queden firmes y dulces

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Gastronomía: Colombiana.
No olvides la panela rallada para resaltar el sabor de tues envueltos de mazorca.
- Tiempo de preparación: 40 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: 12.
Ingredientes
- 1 kilogramos de mazorca desgranada
- 800 gramos de queso campesino
- 100 gramos de mantequilla derretida
- 90 gramos de panela rallada
- 60 gramos de azúcar blanca
- 10 gramos de polvo para hornear
- 10 gramos de sal
- 2 huevos
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Preparación
Haz un corte en la base de cada mazorca y retira las hojas con cuidado para que queden enteras. Resérvalas.
Desgrana las mazorcas y mezcla los granos con el queso campesino desmoronado a mano.
Licúa la mezcla en pequeñas cantidades hasta obtener una masa espesa.
Agrega la panela, el azúcar, la sal, los huevos, el polvo para hornear y la mantequilla. Amasa hasta integrar todo.
Pon una porción de masa sobre las hojas de mazorca y agrega en el centro un trozo de bocadillo, queso o algunas uvas pasas.
Envuelve la masa con las hojas y dobla la punta hacia abajo para asegurar el envuelto.
Cubre el fondo de una olla con las tusas, agrega un poco de agua caliente y acomoda los envueltos encima.
Tapa y cocina a fuego mínimo durante una hora. Sírvelos calientes, solos o con el acompañamiento que más te guste.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧