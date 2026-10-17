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El truco para que tus envueltos de mazorca queden firmes y dulces

Los envueltos de mazorca son un clásico de la cocina colombiana y prepararlos en casa es más fácil de lo que parece. El secreto está en escoger mazorcas de grano un poco duro para lograr una masa densa. Puedes rellenarlos con bocadillo, queso o uvas pasas, según tu gusto.

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@malejabestial / chef
Los envueltos de mazorca pueden rellenarse con bocadillo, queso o uvas pasas, según tu gusto.
Los envueltos de mazorca pueden rellenarse con bocadillo, queso o uvas pasas, según tu gusto.

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Gastronomía: Colombiana.

No olvides la panela rallada para resaltar el sabor de tues envueltos de mazorca.

  • Tiempo de preparación: 40 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 12.

Ingredientes

  • 1 kilogramos de mazorca desgranada
  • 800 gramos de queso campesino
  • 100 gramos de mantequilla derretida
  • 90 gramos de panela rallada
  • 60 gramos de azúcar blanca
  • 10 gramos de polvo para hornear
  • 10 gramos de sal
  • 2 huevos

Lee también: ¿Para qué sirven las brevas? Beneficios y en qué se diferencian de los higos

Preparación

Haz un corte en la base de cada mazorca y retira las hojas con cuidado para que queden enteras. Resérvalas.

Desgrana las mazorcas y mezcla los granos con el queso campesino desmoronado a mano.

Licúa la mezcla en pequeñas cantidades hasta obtener una masa espesa.

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Agrega la panela, el azúcar, la sal, los huevos, el polvo para hornear y la mantequilla. Amasa hasta integrar todo.

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Pon una porción de masa sobre las hojas de mazorca y agrega en el centro un trozo de bocadillo, queso o algunas uvas pasas.

Envuelve la masa con las hojas y dobla la punta hacia abajo para asegurar el envuelto.

Cubre el fondo de una olla con las tusas, agrega un poco de agua caliente y acomoda los envueltos encima.

Tapa y cocina a fuego mínimo durante una hora. Sírvelos calientes, solos o con el acompañamiento que más te guste.

Para destacar: ¿Cómo hacer envueltos colombianos? Origen, cocción, envolturas e identidad

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por @malejabestial / chef

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