El truco para que tus envueltos de mazorca queden firmes y dulces

Los envueltos de mazorca pueden rellenarse con bocadillo, queso o uvas pasas, según tu gusto.

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Gastronomía: Colombiana. No olvides la panela rallada para resaltar el sabor de tues envueltos de mazorca. Tiempo de preparación: 40 minutos.

40 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 12. Ingredientes 1 kilogramos de mazorca desgranada

800 gramos de queso campesino

100 gramos de mantequilla derretida

90 gramos de panela rallada

60 gramos de azúcar blanca

10 gramos de polvo para hornear

10 gramos de sal

2 huevos

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Preparación

Haz un corte en la base de cada mazorca y retira las hojas con cuidado para que queden enteras. Resérvalas.

Desgrana las mazorcas y mezcla los granos con el queso campesino desmoronado a mano.

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Licúa la mezcla en pequeñas cantidades hasta obtener una masa espesa.

Agrega la panela, el azúcar, la sal, los huevos, el polvo para hornear y la mantequilla. Amasa hasta integrar todo.

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Pon una porción de masa sobre las hojas de mazorca y agrega en el centro…