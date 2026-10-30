Festival Los Insaciables: fechas, lugar y precios

La novedad de este año será La Arepa Insaciable, una arepa blanca al carbón de un metro, doradita y humeante, rellena de cerdo desmechado en salsa BBQ, queso cheddar derretido y chicharrón crocante, con la que Los…

El olor de la carne a las brasas, el crocante del chicharrón y la música se juntarán en una nueva edición del Festival Los Insaciables: La Comilona del Barrio, que durante tres días convertirá la Plaza de Eventos de Compensar de la Avenida 68 en un espacio para comer, bailar y darle la bienvenida a la temporada decembrina.

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La novedad de este año será La Arepa Insaciable, una arepa blanca al carbón de un metro, doradita y humeante, rellena de cerdo desmechado en salsa BBQ, queso cheddar derretido y chicharrón crocante, con la que Los Insaciables, después de recorrer cientos de restaurantes y puestos de comida callejera, se meten por primera vez a la cocina para presentar un producto propio.

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Precios y qué comer en el Festival Los Insaciables

Las razones para llegar con hambre sobran, la Plaza del Asado reunirá carne a la vara, pollo al carbón, choripanes y picadas, mientras que El Territorio Insaciables ofrecerá lechona, chicharrones, hamburguesas, alitas y postres tradicionales, con combos personales de $25.000, opciones para dos personas de $50.000 y postres desde $15.000.

El Festival Los Insaciables llega a su décima edición con más de 200.000 asistentes, más de 250.000 platos vendidos y más de 190 comercios participantes a lo largo de su historia, y tras recibir a más de 22.000 personas en su edición anterior, esta vez reunirá a 18 restaurantes, con lo que se consolida como una vitrina para los emprendimientos gastronómicos de la ciudad.

Además de la buena comida, la nueva edición tendrá un espectáculo musical con una maratón de baile que premiará a los mejores de la pista, y para las familias habrá concurso de disfraces infantiles, pista de carritos, torneo de futbolín, toro mecánico, zona gaming, concurso de baile y actividades con premios para todos.

Para destacar: ¿Para qué sirve el comino en la cocina, con qué comidas queda mejor y en cuáles no usarlo?

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