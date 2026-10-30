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Festival Los Insaciables: fechas, lugar y precios

El Festival Los Insaciables celebra su décima edición con 18 restaurantes y una arepa de un metro como gran novedad. El evento se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Plaza de Eventos de Compensar de la Avenida 68.

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Redacción Gastronomía y recetas
Arepa rellena
Al desayuno, al almuerzo o a la merienda, lleva estos sabores a la mesa con tus ingredientes favoritos.
Foto: Getty Images - nehopelon

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El olor de la carne a las brasas, el crocante del chicharrón y la música se juntarán en una nueva edición del Festival Los Insaciables: La Comilona del Barrio, que durante tres días convertirá la Plaza de Eventos de Compensar de la Avenida 68 en un espacio para comer, bailar y darle la bienvenida a la temporada decembrina.

La novedad de este año será La Arepa Insaciable, una arepa blanca al carbón de un metro, doradita y humeante, rellena de cerdo desmechado en salsa BBQ, queso cheddar derretido y chicharrón crocante, con la que Los Insaciables, después de recorrer cientos de restaurantes y puestos de comida callejera, se meten por primera vez a la cocina para presentar un producto propio.

No pierdas de vista: Cómo hacer arepitas de almojábana rellenas de queso

Precios y qué comer en el Festival Los Insaciables

Las razones para llegar con hambre sobran, la Plaza del Asado reunirá carne a la vara, pollo al carbón, choripanes y picadas, mientras que El Territorio Insaciables ofrecerá lechona, chicharrones, hamburguesas, alitas y postres tradicionales, con combos personales de $25.000, opciones para dos personas de $50.000 y postres desde $15.000.

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El Festival Los Insaciables llega a su décima edición con más de 200.000 asistentes, más de 250.000 platos vendidos y más de 190 comercios participantes a lo largo de su historia, y tras recibir a más de 22.000 personas en su edición anterior, esta vez reunirá a 18 restaurantes, con lo que se consolida como una vitrina para los emprendimientos gastronómicos de la ciudad.

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Además de la buena comida, la nueva edición tendrá un espectáculo musical con una maratón de baile que premiará a los mejores de la pista, y para las familias habrá concurso de disfraces infantiles, pista de carritos, torneo de futbolín, toro mecánico, zona gaming, concurso de baile y actividades con premios para todos.

Para destacar: ¿Para qué sirve el comino en la cocina, con qué comidas queda mejor y en cuáles no usarlo?

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Redacción Gastronomía y recetas

Tgomez@elespectador.con

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