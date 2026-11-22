Saltea el ajo hasta que apenas empiece a dorar, añade la cebolla y sigue salteando. Incorpora las setas, el tomillo, el laurel y el estragón, y saltea un poco más.

Agrega un poco más de aceite y dora el pollo, previamente sazonado con sal y pimienta negra. Retíralo, resérvalo y descarta la mayor parte de la grasa que haya soltado.

En una paila, una paellera o una sartén grande a fuego alto, dora levemente los fideos con un poco de aceite de oliva. Retíralos y resérvalos.

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Añade los fideos dorados, el pollo, el vino blanco y un poco del caldo caliente; baja el fuego, agrega el perejil y ve añadiendo más caldo a medida que la pasta lo pida.

Cocina durante 8 a 10 minutos, hasta que los fideos estén en el punto deseado, y rectifica la sazón con sal y pimienta negra.

Termina con un chorrito de aceite de oliva y deja a fuego bajo unos minutos más para que se forme la costra en el fondo. Sirve para disfrutar.

De interés: ¿Para qué sirve realmente la parte verde de la cebolla larga?

Un poco de la historia de esta receta (El primo ventajoso)

La fideua es un plato que se apoderó alegremente del método de sus primos, y lo explicaré. Tanto en España con las paellas (de las que existen muchísimas), tanto en Italia con los risottos, se aplica la técnica de ir hidratando el arroz lentamente y sin tocarlo, utilizando un fondo muy rico que quedarán en el corazón del grano. Pues la fideua es una pasta (fideos partidos y dorados levemente en aceite de oliva) cuyo proceso de cocción es el mismo, a diferencia de las pastas tradicionales que se cocinan en agua con sal y nada más.

El resultado es que todo el sabor del líquido queda en la pasta y se forma al final, en la base del recipiente, ese milagro culinario que dominan los españoles: la pega, o cucayo, o socarrat. Como su prima la paella, la fideua se puede preparar de mil maneras, variando los ingredientes a partir de la base de arroz o pasta, bien sea el caso: de langostinos, de pescado, de conejo, de pollo, de cerdo, de setas, de vegetales… La clave siempre será tener un buen caldo, sabroso, ojalá casero y sin o con poca sal, y esto último es importante pues al evaporarse el líquido se concentra la sal, y lo mejor es darle el punto al final del proces

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧