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Gastronomía: Española.
Para este fideuá usa cebolla cabezona, vino blanco, caldo de pollo y hojitas de tomillo.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 4 contramuslos de pollo
- 150 gramos de fideos partidos
- 2 tazas de setas (champiñones, orellanas, porcini, portobello…)
- 2 dientes ajo machacados
- 1/2 cebolla cabezona cortada en julianas
- 1/2 taza de aceite de olivas
- 1/4 de taza de vino blanco
- 3/4 de taza de caldo de pollo (ojalá casero) caliente
- Hojitas de tomillo, de laurel y de estragón
- 3 cucharadas de perejil picado
- Sal y pimienta negra
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Preparación
En una paila, una paellera o una sartén grande a fuego alto, dora levemente los fideos con un poco de aceite de oliva. Retíralos y resérvalos.
Agrega un poco más de aceite y dora el pollo, previamente sazonado con sal y pimienta negra. Retíralo, resérvalo y descarta la mayor parte de la grasa que haya soltado.
Saltea el ajo hasta que apenas empiece a dorar, añade la cebolla y sigue salteando. Incorpora las setas, el tomillo, el laurel y el estragón, y saltea un poco más.
Añade los fideos dorados, el pollo, el vino blanco y un poco del caldo caliente; baja el fuego, agrega el perejil y ve añadiendo más caldo a medida que la pasta lo pida.
Cocina durante 8 a 10 minutos, hasta que los fideos estén en el punto deseado, y rectifica la sazón con sal y pimienta negra.
Termina con un chorrito de aceite de oliva y deja a fuego bajo unos minutos más para que se forme la costra en el fondo. Sirve para disfrutar.
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Un poco de la historia de esta receta (El primo ventajoso)
La fideua es un plato que se apoderó alegremente del método de sus primos, y lo explicaré. Tanto en España con las paellas (de las que existen muchísimas), tanto en Italia con los risottos, se aplica la técnica de ir hidratando el arroz lentamente y sin tocarlo, utilizando un fondo muy rico que quedarán en el corazón del grano. Pues la fideua es una pasta (fideos partidos y dorados levemente en aceite de oliva) cuyo proceso de cocción es el mismo, a diferencia de las pastas tradicionales que se cocinan en agua con sal y nada más.
El resultado es que todo el sabor del líquido queda en la pasta y se forma al final, en la base del recipiente, ese milagro culinario que dominan los españoles: la pega, o cucayo, o socarrat. Como su prima la paella, la fideua se puede preparar de mil maneras, variando los ingredientes a partir de la base de arroz o pasta, bien sea el caso: de langostinos, de pescado, de conejo, de pollo, de cerdo, de setas, de vegetales… La clave siempre será tener un buen caldo, sabroso, ojalá casero y sin o con poca sal, y esto último es importante pues al evaporarse el líquido se concentra la sal, y lo mejor es darle el punto al final del proces
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