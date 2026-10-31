Habichuelas en chupe cremosas en 20 minutos

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Gastronomía: Colombiana.
Sirve estas habichuelas cremosas con pollo o carne.
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 3652.
Ingredientes
- 600 mililitros de leche
- 650 gramos de habichuelas
- 2 tallos de cebolla larga
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de mantequilla
- Sal al gusto
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Preparación
Derrite la mantequilla en una sartén a fuego medio.
Agrega la cebolla larga, el ajo y una pizca de sal, y sofríe un par de minutos.
Corta las habichuelas en diagonal, agrégalas al sofrito y cocina 5 minutos.
Cuando tengan un color verde intenso, incorpora la leche.
Ajusta la sal y la pimienta, y cocina de 7 a 10 minutos, hasta que espese ligeramente.
Sirve con arroz, carne o lo que más te guste.
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