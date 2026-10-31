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Habichuelas en chupe cremosas en 20 minutos

Estas habichuelas con mantequilla, cebolla larga, ajo y leche te resuelve el almuerzo en pocos minutos.

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@malejabestial / chef
El ingrediente infaltable de esta receta con habichuelas en chupe es la cebolla larga.
El ingrediente infaltable de esta receta con habichuelas en chupe es la cebolla larga.

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Gastronomía: Colombiana.

Sirve estas habichuelas cremosas con pollo o carne.

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 3652.

Ingredientes

  • 600 mililitros de leche
  • 650 gramos de habichuelas
  • 2 tallos de cebolla larga
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • Sal al gusto

No pierdas de vista: Diferencias entre lechuga crespa y romana: ¿Cuál elegir?

Preparación

Derrite la mantequilla en una sartén a fuego medio.

Agrega la cebolla larga, el ajo y una pizca de sal, y sofríe un par de minutos.

Corta las habichuelas en diagonal, agrégalas al sofrito y cocina 5 minutos.

Cuando tengan un color verde intenso, incorpora la leche.

Ajusta la sal y la pimienta, y cocina de 7 a 10 minutos, hasta que espese ligeramente.

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Por @malejabestial / chef

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