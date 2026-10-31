Habichuelas en chupe cremosas en 20 minutos

El ingrediente infaltable de esta receta con habichuelas en chupe es la cebolla larga.

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Gastronomía: Colombiana. Sirve estas habichuelas cremosas con pollo o carne. Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 3652. Ingredientes 600 mililitros de leche

650 gramos de habichuelas

2 tallos de cebolla larga

2 dientes de ajo

2 cucharadas de mantequilla

Sal al gusto

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Preparación

Derrite la mantequilla en una sartén a fuego medio.

Agrega la cebolla larga, el ajo y una pizca de sal, y sofríe un par de minutos.

Corta las habichuelas en diagonal, agrégalas al sofrito y cocina 5 minutos.

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Cuando tengan un color verde intenso, incorpora la leche.

Ajusta la sal y la pimienta, y cocina de 7 a 10 minutos, hasta que espese ligeramente.

Sirve con arroz, carne o lo que más te guste.

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Si…