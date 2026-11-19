Esta receta de té de piña es una buena forma de reducir el desperdicio en la cocina.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura No botes la cáscara de piña: así puedes preparar un té casero Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Gastronomía: Saludable. Este té de piña es aromático y refrescante para cualquier momento del día. Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4. Ingredientes Las cáscaras bien lavadas de 1 piña

1 litro de agua

1 rama de canela

Unas hojas de hierbabuena

Para el almuerzo: Cómo hacer un estofado de carne con papa y arveja, la receta casera y fácil para el almuerzo

Preparación

Antes de pelar la piña, lávala muy bien por fuera con agua y un cepillo para retirar tierra y residuos. Luego pélala y reserva las cáscaras.

En una olla, pon las cáscaras, el agua, la canela y la hierbabuena, lleva a hervor y cocina a fuego medio durante 15 a 20 minutos. Retira del fuego y cuela la bebida.

Publicidad

Tómalo caliente como aromática o deja enfriar y sírvela fría, con hielo.

Consejo de la doctora Rochy Campo

Si quieres endulzar este té, agrega un poco de…