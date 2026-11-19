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Gastronomía: Saludable.
Este té de piña es aromático y refrescante para cualquier momento del día.
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- Las cáscaras bien lavadas de 1 piña
- 1 litro de agua
- 1 rama de canela
- Unas hojas de hierbabuena
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Preparación
Antes de pelar la piña, lávala muy bien por fuera con agua y un cepillo para retirar tierra y residuos. Luego pélala y reserva las cáscaras.
En una olla, pon las cáscaras, el agua, la canela y la hierbabuena, lleva a hervor y cocina a fuego medio durante 15 a 20 minutos. Retira del fuego y cuela la bebida.
Tómalo caliente como aromática o deja enfriar y sírvela fría, con hielo.
Consejo de la doctora Rochy Campo
Si quieres endulzar este té, agrega un poco de panela o miel cuando todavía esté caliente, también puedes sumar unos clavos de olor o unas rodajas de jengibre para darle un toque más especiado. Guárdala en la nevera en un recipiente tapado y consúmela en dos o tres días.
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Conoce un poco de la historia de la piña
Un poco de la historia de este plato
La piña tienen su origen en América, es una de las frutas más reconocidas en la gastronomía por su multiplicidad de usos en diversas recetas y cuenta la historia que hace más de 500 años era un alimento que definía el lujo. Algunos expertos en el tema aseguran que fue Cristóbal Colón quien la descubrió cuando realizó un viaje en 1493 al Caribe. Esta fruta se caracteriza porque se puede consumir en recetas de dulce y sal. También puede encontrarse en jugos, postres y ensaladas.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧