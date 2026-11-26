Con un bar de tapas (o tres) en cada esquina, una amplia oferta de gastronomía internacional y 31 restaurantes con estrellas Michelin , Madrid es una ciudad de opciones gastronómicas casi infinitas. Viví en la ciudad durante un año, de 2022 a 2023, y he vuelto todos los veranos desde entonces. En ese tiempo, descubrió que algunas de las comidas más interesantes se encuentran en el humilde mercado de barrio.

La ciudad tiene 46 mercados públicos, muchos de los cuales han existido de una forma u otra desde mediados del siglo XIX, con verduleros, carniceros y pescaderos que montan sus puestos junto a zapateros, sastres y afiladores de cuchillos. En el siglo XXI, la competencia de las cadenas de supermercados está cambiando el carácter del mercado, ya que los puestos de frutas y las panaderías ceden su lugar a restaurantes tanto informales como refinados, que excluyen por precio a algunos clientes locales incluso cuando los edificios son sometidos a remodelaciones importantes.

Aun así, el mercado sigue siendo un punto de encuentro para madrileños de todas las edades y orígenes, que durante generaciones han recorrido sus estrechos pasillos para hacer compras y ponerse al día. Aquí tienes seis mercados en el centro de la ciudad o cerca de él donde puedes comer bien, lejos del calor del verano o de la llovizna del invierno, mientras disfrutas de un ritual consagrado de la vida española.

Mercado de Vallehermoso

El Mercado de Vallehermoso, en el barrio de Arapiles, personifica las identidades encontradas del mercado contemporáneo, divididas a partes iguales entre puestos de comestibles y restaurantes. Inaugurado en 1933, el mercado estuvo a punto de cerrar después de la crisis financiera de 2008, pero nuevos chefs aventureros lo han convertido en un destino para los jóvenes profesionales y residentes extranjeros que se mudan al barrio. Es un espacio luminoso y bullicioso que incluye una quesería francesa, un puesto de reparación de relojes y una tienda de especialidades italianas a la que le va muy bien con la venta de Aperol Spritz para la merienda, la versión española de la hora feliz.

Entre las experiencias gastronómicas de Vallehermoso se encuentran Tripea , que sirve un menú de degustación de fusión española, peruana y asiática en una sola mesa comunitaria (60 euros, o unos 66 dólares, tanto para el almuerzo como para la cena); un puesto donde la influyente Guía Repsol (la versión española de la Guía Michelin) organiza eventos gastronómicos temporales con propuestas de distintas cocinas regionales de España, y el tradicional restaurante gallego Taberna Sacra. En Krudo , una barra de acero inoxidable de producto crudo donde suena rock alternativo de la década de 1990 en la cocina, comí media docena de enormes ostras salobres de Cap Ferret y un memorable ceviche carretillero con corvina, pulpo y chipirón en leche de tigre picante, una marinada cítrica, avivada por una pizca de canela (22 euros). Me senté a la hora muy poco española de la 1 pm, pero cuando me levanté una hora después, casi todas las mesas del mercado estaban llenas.

Mercado de la Paz

Para combinar la alta cocina con un poco de observación de estilo, da un paseo por el Mercado de la Paz, en el elegante barrio de Salamanca. Aquí también, los restaurantes están hombro a hombro con floristerías, una lavandería y tiendas de comestibles de la vieja escuela; pero incluso las panaderías y los puestos de verduras tienen una estética brillante y moderna que recuerda a los grandes almacenes de lujo.

La Paz ofrece una buena variedad de posibilidades gastronómicas: desde Matteo , un local de especialidades italianas, hasta Harina , una elegante panadería con merengues enormes y galletas regordetas que rezuman mermelada de frutas o dulce de leche. Pero el mercado está dominado por Casa Dani , una institución de Madrid con dos restaurantes y un puesto de comida para llevar. Como muchos restaurantes españoles, Casa Dani ofrece un menú del día de precio fijo y asequible a la hora de la comida: comi gazpacho, un rústico guiso de conejo y champiñones, una rebanada de melón y una copa de vino por 14 euros. Pero la razón de su fama, totalmente justificada, es la tortilla española, que es rica y cremosa, con una corteza similar a la de un pastel y un toque de dulzura, y es tan esencial para Madrid como lo son las baguettes para París. Un pincho (una porción pequeña) cuesta menos de 5 euros y es una comida en sí misma.

Mercado a Antón Martín

Al otro lado del centro de la ciudad se encuentra el Mercado de Antón Martín, cuyo edificio anodino oculta las deliciosas ofertas de su interior. Aunque está a menos de 10 minutos a pie tanto de la principal estación de trenes de Madrid como de la pintoresca Plaza Mayor, encontrarás pocos turistas en este mercado sin pretensiones, donde los jubilados pueden tomar un descanso de las compras diarias para tomar un vermú y tapas en Donde Sánchez , y los madrileños de todas las edades asisten a clases en la escuela de flamenco Amor de Dios en el tercer piso.

En Sincio , uno de varios restaurantes de lujo en el mercado, comí una abundante paella con lomo de res y pimientos dulces (24 euros), y un plato de sedasos puerros confitados con avellanas molidas y salsa romescu catalana (18 euros). En otra visita, me detuve en Doppelgänger , un célebre restaurante de fusión española y norteafricana donde, entre otros pequeños milagros, devoré el Marruecos Pie (18 euros), un pastel de cordero especiado coronado con merengue y refrescantes gotas de gel de limón. Después de probar las muchas ofertas del mercado, podrías caminar media cuadra hasta el Cine Doré , el famoso cine de arte, para ver qué están proyectando.

En video: Así es trabajar en la Plaza de Mercado de Paloquemao de Bogotá

Mercado de San Ildefonso

Si lo que quieres es fiesta, no busques más allá del Mercado de San Ildefonso, en la frontera de Malasaña y Chueca, dos barrios artísticos reconocidos por su vida nocturna. A las 7 pm de un sábado, mucho antes de la malafamada hora de la cena en Madrid a las 10 pm, subí las escaleras hacia una palpitante música de club de un DJ en vivo cuyo acompañante estaba repartiendo boletos para bebidas. Pero este no es un simple lugar de encuentro hípster: muchas mesas estaban ocupadas por madrileños mayores, familias de turistas con niños que aprovechaban la hora temprana de apertura, estudiantes de intercambio en sandalias Birkenstock y doñas con vestidos largos y florales.

San Ildefonso, que es de propiedad privada y está situado junto a la plaza donde estuvo el primer mercado techado de Madrid desde 1835 hasta 1970, abarca tres pisos y dos terrazas, con puestos de comida en los dos pisos inferiores y un reluciente bar de cocteles arriba. Hay muchos puestos de platos pequeños para elegir —pintxos vascos en Cult Café , carnes españolas a la parrilla en La Boutique del Ibérico e incluso un puesto dedicado a variedades de croquetas, bolas fritas de jamón batido que son la comida de confort española por excelencia— lo que hace de este mercado un gran lugar para tomar una mesa con amigos y pasar la noche ahí. Mi lugar favorito es La Arepera , donde una degustación de arepas venezolanas incluye tres discos de harina de maíz rellenos de carne, queso, frijoles negros, plátanos o aguacate (15,50 euros), y proporciona suficiente combustible para mantenerte en la pista de baile durante horas.

Mercado Tirso de Molina

Un consejo: el Mercado Tirso de Molina no está en la concurrida y céntrica Plaza de Tirso de Molina. (Sí, lo aprendí por las malas). Se encuentra al otro lado del río, en el barrio de Puerta del Ángel, en un paseo tranquilo o en un breve trayecto en metro. Ubicado en un edificio de ladrillo de mediados del siglo XX que todavía muestra daños de la Guerra Civil Española, vale la pena la excursión a Tirso de Molina; varios lugareños me lo describieron como auténtico y “muy madrileño”. Un patio al aire libre le da un ambiente acogedor y vecinal, y los domingos por la tarde las mesas se llenan de familias locales que beben cerveza y pican gildas —una tapa clásica con una aceituna y un pimiento de sabor fuerte envueltos en una anchoa— del bar de vermú Picar , mientras sus hijos patean balones de fútbol en la plaza.

Publicidad

La distribución de este mercado es propicia para deambular y tomar un pequeño bocado aquí y allá, en lugar de conformarse con un solo destino. Paellamar presenta seis tentadoras variaciones de paella en sartenes gigantes de hierro fundido (desde 13 euros), mientras que los visitantes con antojo de un sándwich de pastrami vegano pueden pasar por Don Gato (9 euros). En Silvestre , hacia la parte trasera del mercado, me quedé el tiempo suficiente para devorar un brioche de sardina ahumada con pimientos dulces y queso (14,90 euros), un plato de puerros con anchoas encurtidas (15,90 euros) y una copa de verdejo, un vino blanco fresco y popular (3 euros).

Para destacar: Las garullas colombianas: la receta tradicional en Soacha

Mercado de los Mostenses

Había estado viajando a Madrid durante años antes de enterarme de la existencia del Mercado de los Mostenses, lo cual es aún más sorprendente debido a su ubicación: a una cuadra de la Gran Vía, justo en medio de la ciudad. Construido originalmente en 1875 en el sitio de un convento demolido, el de los Mostenses es probablemente lo que la mayoría de los mercados parecían antes de la ola de gentrificación, con pisos veteados por el trapeador, cajas de productos apiladas en los pasillos y menús diarios escritos en pizarrones.

Publicidad

Entre varios diamantes en bruto se encuentra Rapaz , un restaurante de fusión vasca con capacidad para 12 personas. Cuando lo visité en julio, el menú de degustación rotativo de ocho platos incluía ingeniosas delicias vascas como vichyssoise de espárragos con hueva de trucha, pimientos de cristal en yema de huevo con mirin y pichón asado coronado con fuagrás. Los aspectos más destacados del menú reciente incluyen chipirones (calamares pequeños) con salsa de maíz ahumada, morro de cerdo guisado con pimientos rojos a la brasa y una tarta de membrillo con Idiazabal, un queso vasco artesanal (55 euros).

Pero en general, el ambiente en el Mercado de los Mostenses es decididamente de vieja escuela, con lugares como Verdiblanco que durante generaciones han servido tapas y bebidas básicas a lugareseños de clase trabajadora. A pesar de los tiempos cambiantes, uno todavía encuentra a familias jóvenes relajándose en el mercado, tomando un descanso de sus tareas para comer y charlar con el mismo dueño del puesto que conocieron sus abuelos, en los tiempos anteriores a que Madrid fuera considerada una de las capitales culinarias del mundo.

Publicidad

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧