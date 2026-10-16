Rollo de carne con tocineta y glaseado de naranja

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Por: Didier Castaño, chef
Gastronomía: Latinoamericana.
No olvides la miga de pan para hacer este rollo de carne con tocineta.
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 70 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 1 kg de carne molida (res y cerdo)
- 2 huevos
- 1 taza de miga de pan
- 1 cebolla cabezona rallada
- 2 cucharadas de cilantro picado
- ½ pimentón rojo, ½ amarillo y ½ verde, picados finamente
- 1 zanahoria rallada
- Sal y pimienta al gusto
- 250 gramos de tocineta en tiras
- 3 huevos tibios, pelados
- 150 gramos de jamón tajado
- 150 gramos de queso tajado
Ingredientes para el glaseado
1 taza de jugo de naranja
3 cucharadas de miel o azúcar morena
Ralladura de 1 naranja
No pierdas de vista: Olla multifuncional: ¿qué se puede cocinar y qué no en el electrodoméstico de moda?
Preparación
Precalienta el horno a 180 °C.
En un recipiente, mezcla la carne molida con los huevos, la miga de pan, la cebolla, el cilantro, los pimentones, la zanahoria, sal y pimienta.
Sobre una hoja de papel aluminio, organiza las tiras de tocineta una al lado de la otra para formar una cama.
Extiende la mezcla de carne encima de la tocineta formando un rectángulo. Cubre con el jamón y el queso, y pon los huevos tibios en fila en el centro.
Enrolla con ayuda del aluminio, apretando bien para que quede firme y no se desarme. Cierra los extremos del papel. Hornea durante 50 minutos.
Mientras tanto, pon a reducir en una olla pequeña el jugo de naranja con la miel y la ralladura, a fuego medio, hasta que espese, unos 10 minutos.
Destapa el rollo, báñalo con el glaseado y hornéalo de nuevo, sin aluminio, durante 15 a 20 minutos, hasta que esté dorado y brillante.
Deja reposar 10 minutos antes de cortar en tajadas.
Puede interesarte: Paso a paso para hacer sopa de brócoli y queso “cheddar”
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧