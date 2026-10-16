Sobre una hoja de papel aluminio, organiza las tiras de tocineta una al lado de la otra para formar una cama.

En un recipiente, mezcla la carne molida con los huevos, la miga de pan, la cebolla, el cilantro, los pimentones, la zanahoria, sal y pimienta.

No olvides la miga de pan para hacer este rollo de carne con tocineta.

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Rollo de carne con tocineta y glaseado de naranja

Extiende la mezcla de carne encima de la tocineta formando un rectángulo. Cubre con el jamón y el queso, y pon los huevos tibios en fila en el centro.

Enrolla con ayuda del aluminio, apretando bien para que quede firme y no se desarme. Cierra los extremos del papel. Hornea durante 50 minutos.

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Mientras tanto, pon a reducir en una olla pequeña el jugo de naranja con la miel y la ralladura, a fuego medio, hasta que espese, unos 10 minutos.

Destapa el rollo, báñalo con el glaseado y hornéalo de nuevo, sin aluminio, durante 15 a 20 minutos, hasta que esté dorado y brillante.

Deja reposar 10 minutos antes de cortar en tajadas.

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