Tarta Tatin de manzana con hojaldre, cómo caramelizar y desmoldar sin que se pegue

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Gastronomía: Francesa.
No olvides antes de servir este postre, dejarlo reposar por 10 minutos.
- Tiempo de preparación: 25 minutos.
- Tiempo de cocción: 45 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 3–4 manzanas rojas
- 120 gramos de azúcar
- 50 mililitros de agua
- 80 gramos de mantequilla sin sal
- 300 gramos de masa de hojaldre
- Polvo o caviar de vainilla, al gusto (opcional)
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Preparación
Pela las manzanas, córtalas en octavos y retira las semillas. Reserva.
En una sartén o cacerola que pueda ir al horno, agrega el agua y calienta a fuego medio. Incorpora el azúcar y cocina sin dejar de remover hasta que el azúcar se disuelva y adquiera un color ámbar dorado. Retira del fuego y agrega la mantequilla. Mezcla cuidadosamente hasta obtener un caramelo liso y brillante.
Acomoda los gajos de manzana sobre el caramelo, procurando que queden bien juntos y ligeramente superpuestos, formando una especie de abanico. Si deseas, añade un poco de polvo o caviar de vainilla.
Cubre las manzanas con la masa de hojaldre previamente estirada, cortada al tamaño de la sartén y pinchada ligeramente con un tenedor. Mete los bordes de la masa hacia el interior para que las manzanas queden bien cubiertas.
Lleva al horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que el hojaldre esté dorado y crujiente.
Deja reposar la Tarte Tatin durante al menos 15 minutos, pon un plato grande sobre la sartén y, con mucho cuidado, dale la vuelta de una sola vez para desmoldarla. Sirve tibia, idealmente acompañada de una bola de helado de vainilla.
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