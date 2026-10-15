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Perros calientes con pollo desmenuzado y doble queso para preparar en casa

A un buen perro caliente no le pueden faltar la salsa tártara ni la piña. Esta versión lleva pollo desmenuzado, queso fundido por partida doble y papitas para el toque crocante. Ideal para una noche de antojos o una reunión con amigos.

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Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
La combinación de tártara y piña es el secreto de estos perros calientes caseros con pollo desmenuzado.
La combinación de tártara y piña es el secreto de estos perros calientes caseros.

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Gastronomía: Americana .

El queso recomendado para preparar estos perros calientes es el mozzarella rallado.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 4 panes para perro caliente
  • 4 salchichas para perro
  • 1 pechuga de pollo (unos 300 g)
  • ¾ de taza de salsa tártara
  • 1 taza de queso mozzarella rallado
  • Salsa de tomate al gusto
  • 1 taza de piña picada o salsa de piña
  • 1 taza de papitas ripio (fosforito)

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Preparación

Cocina la pechuga en agua con sal durante 20 minutos o hasta que esté bien cocida. Déjala enfriar un poco, desmenúzala y mézclala con la mitad de la salsa tártara.

Cocina las salchichas en agua hirviendo o a la plancha durante unos 5 minutos.

Funde el queso mozzarella en una sartén a fuego bajo o en el microondas.

Abre los panes y unta una capa de queso fundido. Pon encima la salchicha y el pollo con tártara.

Agrega más salsa tártara, salsa de tomate, piña y papitas.

Termina con otra capa de queso fundido y sirve de inmediato.

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Un poco de la historia del perro caliente

El origen del perro caliente se remonta a la década de 1860. Es una de las comidas rápidas típicas de Estados Unidos y surgió en la Guerra Civil de esta década. Aunque existen varios testimonios que indican que un inmigrante fue quién le dio el “estrellato” a este particular plato por su afición a las salchichas, pero quien realmente le dio todo el protagonismo fue Harry Stevens.

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Este vendedor era el único autorizado de la época, para hacer ventas de productos alimenticios dentro de los estadios a donde asistían los aficionado al fútbol americano. Con el tradicional grito:“Pida su perrito caliente”este bocadillo logró abrirse paso y convertirse en el favorito de la multitud.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

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Comentarios
  • HaroldFer(32718)Hace 48 minutos
    Un revuelto fatal para el estómago, terrible. Encima, una cocacolita, hechos.
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