Perros calientes con pollo desmenuzado y doble queso para preparar en casa

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Gastronomía: Americana .
El queso recomendado para preparar estos perros calientes es el mozzarella rallado.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 4 panes para perro caliente
- 4 salchichas para perro
- 1 pechuga de pollo (unos 300 g)
- ¾ de taza de salsa tártara
- 1 taza de queso mozzarella rallado
- Salsa de tomate al gusto
- 1 taza de piña picada o salsa de piña
- 1 taza de papitas ripio (fosforito)
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Preparación
Cocina la pechuga en agua con sal durante 20 minutos o hasta que esté bien cocida. Déjala enfriar un poco, desmenúzala y mézclala con la mitad de la salsa tártara.
Cocina las salchichas en agua hirviendo o a la plancha durante unos 5 minutos.
Funde el queso mozzarella en una sartén a fuego bajo o en el microondas.
Abre los panes y unta una capa de queso fundido. Pon encima la salchicha y el pollo con tártara.
Agrega más salsa tártara, salsa de tomate, piña y papitas.
Termina con otra capa de queso fundido y sirve de inmediato.
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Un poco de la historia del perro caliente
El origen del perro caliente se remonta a la década de 1860. Es una de las comidas rápidas típicas de Estados Unidos y surgió en la Guerra Civil de esta década. Aunque existen varios testimonios que indican que un inmigrante fue quién le dio el “estrellato” a este particular plato por su afición a las salchichas, pero quien realmente le dio todo el protagonismo fue Harry Stevens.
Este vendedor era el único autorizado de la época, para hacer ventas de productos alimenticios dentro de los estadios a donde asistían los aficionado al fútbol americano. Con el tradicional grito:“Pida su perrito caliente”este bocadillo logró abrirse paso y convertirse en el favorito de la multitud.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧
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HaroldFer(32718)•Hace 48 minutosUn revuelto fatal para el estómago, terrible. Encima, una cocacolita, hechos.