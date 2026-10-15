La combinación de tártara y piña es el secreto de estos perros calientes caseros.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Perros calientes con pollo desmenuzado y doble queso para preparar en casa Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Americana . El queso recomendado para preparar estos perros calientes es el mozzarella rallado. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 4. Ingredientes 4 panes para perro caliente

4 salchichas para perro

1 pechuga de pollo (unos 300 g)

¾ de taza de salsa tártara

1 taza de queso mozzarella rallado

Salsa de tomate al gusto

1 taza de piña picada o salsa de piña

1 taza de papitas ripio (fosforito)

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Preparación

Cocina la pechuga en agua con sal durante 20 minutos o hasta que esté bien cocida. Déjala enfriar un poco, desmenúzala y mézclala con la mitad de la salsa tártara.

Cocina las salchichas en agua hirviendo o a la plancha durante unos 5 minutos.

Funde el queso mozzarella en una sartén a fuego bajo o en el microondas.

Abre los panes y unta una capa de queso fundido. Pon encima la salchicha y el pollo con tártara.

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Agrega más salsa tártara,…