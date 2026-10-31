Brasil, donde más personas LGBTIQ+ son asesinadas, siente alivio con la reelección de Lula

El pasado domingo, una imagen de Luiz Inácio Lula da Silva celebrando eufórico su reelección y besando en la mejilla a Erika Hilton, la diputada trans más votada de la historia de Brasil, dio la vuelta al mundo. La escena, de apenas unos segundos, mostró una cercanía política y simbólica con la población LGBTIQ+, algo poco habitual entre los mandatarios actuales.

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“En este momento sentimos alivio”, cuenta Aretha Felipa Carvalho, mujer trans, activista y gestora cultural brasileña. Desde Niterói, una ciudad del estado de Río de Janeiro, dirige el centro cultural MACquinho y forma parte del Grupo Diversidade Niterói (GDN). Su reacción llegó tras la victoria de Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), quien se convirtió en el primer presidente del país en alcanzar un cuarto mandato, luego de remontar los resultados de la primera vuelta e imponerse por más de 3,58 puntos porcentuales al senador de ultraderecha Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

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“Cuando existía la posibilidad de que Bolsonaro ganara, muchas personas tenían miedo. Yo fui una de ellas. Saqué mi pasaporte por si llegaba a ser necesario abandonar el país”, recuerda Carvalho en entrevista con El Espectador.

Su preocupación, como mujer trans, tiene antecedentes concretos en el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), durante el cual se eliminó el Ministerio de Cultura, se debilitaron las políticas públicas dirigidas a las mujeres y se redujo el número de integrantes del Consejo Nacional de Combate a la Discriminación, que además dejó de tener un mandato explícito sobre los derechos LGBTIQ+. Estas medidas, sin embargo, fueron revertidas.

“La principal preocupación de la población trans sigue siendo la supervivencia. Somos el país en que más se asesina a personas LGBT, especialmente a personas trans y, al mismo tiempo, el que más consume pornografía protagonizada por esta misma población. Existe una contradicción enorme. Es un país cristiano, muy religioso y muy hipócrita, porque consume los cuerpos de las travestis y, a la vez, los asesina. Esos discursos también alimentan las violencias”, afirma Carvalho.

Aunque la homofobia y la transfobia son castigadas penalmente en Brasil desde 2019, el país continúa encabezando los registros de muertes violentas de personas LGBTIQ+ en el mundo, según el Grupo Gay de Bahía. Solo en 2025, la organización documentó 257 casos, lo que equivale a una muerte cada 34 horas.

Para la experta, garantizar la supervivencia de las personas trans es indispensable, pero eso no significa que las demás demandas queden en segundo plano. “En Brasil tenemos una expresión: cambiarle la llanta al carro mientras está andando. Es decir, hacer todo al mismo tiempo. Por eso tenemos articulaciones muy fuertes para garantizar una vida más digna para la población trans. Estamos viendo muchos proyectos de empleo, salud y educación, principalmente en las ciudades. Aún si reconocemos que el principal desafío sigue siendo la supervivencia, porque las personas muertas no pueden disfrutar de sus derechos”, explica.

La reelección de Lula también supone la continuidad de políticas para esta población impulsadas durante su anterior mandato, como la creación del Consejo Nacional de los Derechos de las Personas LGBTQI+. Sin embargo, su nuevo programa de gobierno modificó algunas prioridades: si en la campaña anterior incluía compromisos explícitos sobre salud integral, educación y reconocimiento de las identidades de género, en el programa para el período 2027 cobran mayor protagonismo las medidas contra los delitos de odio, la violencia digital y la discriminación en el acceso al empleo.

A esto se suma una mayor representación política sexodiversa en el Congreso y las asambleas legislativas. En las elecciones del 4 de octubre fueron elegidas 35 personas LGBTIQ+, casi el doble de las 18 registradas en 2022, según un estudio del Instituto Plena Cidadania y Vote LGBT divulgado por UOL. De las personas electas, 27 son mujeres, 20 son personas negras y siete son mujeres trans.

La reelección de Lula llegó tras una campaña marcada por tensiones religiosas y discursos contra los derechos LGBTIQ+. EFE/ Andre Borges Foto: EFE - Andre Borges

Los desafíos que quedan en el Parlamento

Aunque la reelección de Lula representa la continuidad de una agenda gubernamental que reconoce los derechos de esta población, Carvalho advierte que su victoria no despeja las dificultades políticas que enfrenta esta población. Su preocupación se concentra en la presencia del bolsonarismo en el Congreso y en los gobiernos locales.

“Sabemos que habrá muchas luchas porque dentro de dos años tendremos elecciones municipales. Hoy el bolsonarismo domina muchas ciudades del estado de Río de Janeiro y de Brasil”, señala. A esto se suma la composición del Senado y la Cámara de Diputados, donde el Partido Liberal (PL), al que pertenece Bolsonaro, mantiene una importante representación. Para Carvalho, esta presencia puede dificultar la aprobación de iniciativas.

Estas tensiones también se trasladan a los discursos políticos. Según la lideresa, las orientaciones sexuales y las identidades de género han sido utilizadas por sectores del bolsonarismo como motivos de confrontación, al presentar a determinados grupos de la población como amenazas que deben combatirse. Una estrategia que, según explica, también ha puesto en el centro de los ataques a las mujeres, las personas negras y quienes habitan las periferias.

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Entre la intolerancia religiosa y los discursos discriminatorios

Durante la carrera contrarreloj de los candidatos por llegar a la presidencia, las creencias religiosas fueron motivo de confrontación. Solo para brindar algunos ejemplos, en redes sociales, perfiles bolsonaristas difundieron imágenes de ceremonias afrobrasileñas sacadas de contexto para presentar a simpatizantes de Lula como una “amenaza espiritual". Circularon, además, falsas portadas de la revista Veja que atribuían a la diputada trans Erika Hilton un proyecto para obligar a las iglesias a celebrar matrimonios de personas con identidades de género diversas.

Esta pelea por la fe también alcanzó a los candidatos. Una información falsa que atribuía a Bolsonaro la intención de retirarle a Nuestra Señora Aparecida su título de patrona desató una controversia en redes sociales. Bolsonaro negó esa propuesta, mientras que Lula y su esposa, Rosângela da Silva, recurrieron públicamente a la imagen de la santa. Por su parte, la diputada conservadora Ana Campagnolo llamó a rechazar a candidatos vinculados con el aborto y a la supuesta “ideología de género”, y afirmó que “los cristianos no votan por candidatos respaldados por personas que siempre han defendido esto”.

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El altercado por presentar el voto como una cuestión de lealtad religiosa cobró especial relevancia en un país en el que las creencias tienen un gran impacto. Según el Censo de 2022 del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el 56,7 % de la población se identifica como católica y el 26,9 % como evangélica. También están presentes el espiritismo, la umbanda, el candomblé y distintas tradiciones afro e indígenas, entre otras creencias. Para dimensionar esta diversidad, basta con mirar el censo de 2010, que identificó al menos 148 denominaciones religiosas diferentes.

Dicha pluralidad fue utilizada para alimentar un discurso religioso que planteaba una supuesta lucha entre el bien y el mal. Según el monitoreo de Casa Galileia y el Instituto Democracia em Xeque, divulgado por Folha de S.Paulo, en los días previos a la segunda vuelta ganó fuerza la llamada “guerra espiritual”, una narrativa que presentaba la victoria del adversario político como una amenaza para la fe.

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“Brasil es un país muy religioso. Fue colonizado por los portugueses y, durante la diáspora africana, personas esclavizadas fueron llevadas al país, donde ya habitaban pueblos indígenas y otras poblaciones con sus propias creencias. Fuimos evangelizados a través del catolicismo, pero actualmente el fundamentalismo religioso más fuerte proviene de los movimientos evangélicos neopentecostales. Estos sectores tienen muchísima fuerza política, incluso más que los católicos, y cuentan con representantes que se oponen al aborto, a los derechos de las mujeres y de la población LGBT”, explica Carvalho.

Para la lideresa, las orientaciones sexuales y las identidades de género también se han convertido en banderas de confrontación política y religiosa. Según explica, determinados sectores presentan a estas poblaciones como una amenaza común que debe combatirse.

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Esta relación entre religión y política ha sido estudiada por Ricardo Mariano, doctor en Sociología y profesor de la Universidad de São Paulo. En un artículo publicado a finales de 2025, explica que, en los últimos 15 años, el activismo político evangélico predominante, en alianza con sectores conservadores y de extrema derecha, ha radicalizado su oposición a las políticas públicas y los movimientos sociales.

Según Mariano, aunque estos sectores recurren a argumentos del derecho, la biología y la psicología para justificar sus posiciones, se apoyan principalmente en concepciones morales y teológicas que presentan a la familia tradicional y la heterosexualidad como “modelos naturales”. Además, utilizan la llamada “guerra espiritual” como una estrategia para discriminar, desacreditar, estigmatizar y demonizar las políticas de género y los derechos sexuales y reproductivos.

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Fotografía del desfile del Orgullo que, a cuatro meses de las elecciones brasileñas, estuvo marcado por llamados a defender en las urnas los derechos LGTBIQ+. EFE/ Isaac Fontana Foto: EFE - Isaac Fontana

“Brasil es un país con mucha intolerancia religiosa. Tenemos casos de personas perseguidas por utilizar sus collares religiosos de cuentas, niñas y niños que sufren discriminación en las escuelas e incluso reciben pedradas por vestir completamente de blanco. En Río de Janeiro existe un fenómeno conocido como la ‘Milicia de Cristo’, en lugares como el Complexo de Israel, donde grupos criminales prohíben las religiones de matriz africana. Los templos son destruidos, los líderes religiosos son expulsados y se prohíbe utilizar símbolos de estas religiones”, cuenta Carvalho.

La magnitud de esta problemática ha llevado a que algunas ciudades cuenten con organismos públicos encargados de enfrentarla. Niterói es una de ellas, donde Carvalho trabajó durante cinco años como subsecretaria de Derechos LGBT y Enfrentamiento a la Intolerancia Religiosa. La ciudad también está estrechamente vinculada con el origen de la umbanda, una religión afrobrasileña de la que la lideresa es practicante.

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“Hoy tenemos muchos espacios que todavía no respetan nuestras identidades, pero también hay otros que sí lo hacen. Es un proceso lento, porque se trata de una religiosidad que también está atravesada por el machismo. Por ejemplo, todavía existen casas religiosas donde se prohíbe a las travestis utilizar ropa femenina de acuerdo con su identidad de género”, agrega. A esto se suma la falta de denuncias, que dificulta dimensionar estas formas de discriminación. “Las personas no denuncian por miedo”.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, el canal de denuncias del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil, recibió 2.774 denuncias de intolerancia religiosa. En el abanico de religiones afectadas, las de matriz africana concentraron el mayor número de reportes.

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“Aunque tenemos una población evangélica muy grande, Brasil sigue siendo un país mayoritariamente católico. La controversia generó una conmoción nacional que, desde mi perspectiva, terminó beneficiando a Lula, quien también es católico. Pero, independientemente de su religión, es un presidente que defiende el Estado laico e incorpora ese principio en su agenda política. Fue una polémica muy fuerte que incluso pudo costarle votos a Flávio Bolsonaro”, explica Carvalho.

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¿Qué pasa cuando los derechos se presentan como una amenaza para la fe?

Esta situación no es exclusiva del gigante latinoamericano. Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo, explica que América Latina es una de las regiones que más ha avanzado en las últimas tres décadas en el reconocimiento de los derechos LGBTIQ+, con medidas que buscan subsanar las desigualdades históricas que enfrenta esta población. Paradójicamente, también ha visto el ascenso de proyectos políticos ultra conservadores que buscan frenar la implementación de esas garantías o incluso revertirlas, incluso, si eso implica recurrir a la religión. Una tendencia que, en su análisis, se observa en Colombia, con la diferencia que estos discursos ahora provienen del ejecutivo.

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“En Colombia, el presidente, sus ministros y algunas decisiones políticas que se han tomado en estos 85 días han presentado a las personas LGBTIQ+ como enemigas de la sociedad y nuestra búsqueda de derechos como privilegios que hay que cortar. Al recurrir a discursos religiosos, usando figuras de fe, terminan instalando el imaginario que somos los nuevos enemigos internos de una sociedad profundamente creyente, en la que pareciera no haber cabida para la diversidad sexual y de género. Como si nuestros proyectos de vida fueran incompatibles con la espiritualidad”, advierte Castañeda.

Vale recordar que el presidente Abelardo de la Espriella ha declarado una “batalla cultural” para recuperar los valores tradicionales, desde la familia y la religión hasta la educación y la identidad nacional. Un discurso que cada vez más, gana terreno en América Latina y pone en tela de juicio los avances logrados por los movimientos feministas y LGBTIQ+.

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“Un Estado o un gobierno no puede determinar qué experiencia espiritual es legítima y cuál no, ni quién es más religioso que otro. La diversidad sexual y de género tampoco nos hace ajenos a la fe. Proyectos políticos como el de Abelardo no nos permiten convivir juntos. Colombia debe ser un país en el que las experiencias de fe puedan convivir con las experiencias de diversidad sexual y de género y que una no vaya en contravía de la otra y no se busque aniquilar una en provecho de la otra”, concluye Castañeda.

Este diario conoció las reflexiones de Carvalho durante el encuentro de la Red Popular Regional de Trabajo Comunitario LGBTIQ+, que reunió a 24 organizaciones de 14 países de América Latina dedicadas al trabajo comunitario.

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