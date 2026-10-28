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¿Qué se viene entre Colombia y Brasil tras el triunfo de Lula? El Espectador le explica 

La diplomacia ha primado, aunque las ideologías separan a los líderes de los dos países. Se debe trabajar en desarrollo sostenible, lucha contra el crimen organizado y un fortalecimiento de la relación bilateral en materia económica.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
Luiz Inácio Lula Da Silva ganó las elecciones en Brasil.
Luiz Inácio Lula Da Silva ganó las elecciones en Brasil.

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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Cómo fue que Luiz Inácio Lula Da Silva logró que lo eligieran por cuarta vez en la presidencia de Brasil? ¿Qué hizo su campaña para conseguir, por primera vez, que un candidato que había perdido la primera vuelta consiguiera el triunfo en la segunda? ¿Por qué su opositor, Flavio Bolsonaro, no aceptó el triunfo de su contrincante, pero sí lo hizo su partido político? ¿Ahora, cuando parecía que Latinoamérica giraba por completo hacia la derecha en materia de liderazgos políticos, en el país más…

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa EBohorquez_EyL ebohorquez@elespectador.com
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Comentarios
  • Lucila(60806)Hace 2 horas
    Felicitaciones,Edwin por su crônica tan bien lograda!!
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