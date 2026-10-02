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Hace una década se le dijo “no” a un plebiscito por la paz que fragmentó al país político

El 2 de octubre de 2016 se impuso en urnas el relato de quienes no avalaban la refrendación del Acuerdo de Paz con las Farc. La polarización que rodeó a esas votaciones se mantiene vigente. El presidente De la Espriella estuvo en ese proceso. ¿Qué retos quedan?

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Redacción Política
El plebiscito del Acuerdo de Paz se votó el 2 de octubre de 2016.
El plebiscito del Acuerdo de Paz se votó el 2 de octubre de 2016.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Poco antes de las 5:00 p. m. del domingo 2 de octubre de hace 10 años, el país ya sabía el veredicto de las urnas. En ese momento, pese a la movilización publicitaria y digital en favor del “sí”, se ratificó que el electorado colombiano le decía “no” a lo que en su momento se denominó “Plebiscito sobre el Acuerdo de Paz de Colombia 2016”. Una cita a urnas que confirmó el grado de polarización política que se incrementó en torno al desarme de las Farc.

Una década después, la división y la confrontación ideológica se mantienen álgidas. Quienes…

Por Redacción Política

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