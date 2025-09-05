70 militares especializados llegarán a Cali tras dos semanas del atentado terrorista

En el consejo de seguridad participaron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la cúpula militar y policial. Foto: Mindefensa

El Gobierno Nacional anunció el envío de 70 militares especializados del Ejército y la incorporación de vehículos blindados para finales de octubre, con el fin de reforzar la seguridad en Cali y proteger los corredores viales estratégicos, dos semanas después del atentado terrorista que sacudió a la capital de Valle del Cauca el pasado 21 de agosto.

La decisión fue adoptada tras un consejo de seguridad en el que participaron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la cúpula militar y policial. Durante la reunión, las autoridades revisaron los compromisos adquiridos luego de los ataques de agosto y trazaron nuevas líneas de acción en el marco de la denominada Operación Sultana.

El ministro Sánchez advirtió que los atentados terroristas registrados en Cali tienen su origen en la financiación de los cultivos de uso ilícitos en el suroccidente del país. Según el funcionario, la expansión del narcotráfico en los departamentos vecinos impacta de manera directa la seguridad del Valle del Cauca y, en particular, de su capital. En ese contexto, el Gobierno trabaja en la meta de declarar a Jamundí (Valle del Cauca) como zona libre de cultivos para uso ilegal, mediante acciones coordinadas entre las autoridades nacionales y regionales.

La estrategia institucional contempla dos frentes principales. El primero, a cargo de la Gobernación, corresponde a los programas de sustitución de cultivos de uso ilícitos que buscan brindar alternativas económicas a los campesinos de la región. El segundo, liderado por la Fuerza Pública, apunta a un mayor control sobre el ingreso y la movilización de insumos líquidos y sólidos en Jamundí, utilizados para la producción de pasta base de coca.

En paralelo, la Operación Sultana se ha venido consolidando como la principal herramienta de respuesta frente a los recientes ataques. El ministro de Defensa anunció que el despliegue de los 70 militares especializados estará enfocado en labores de inteligencia, patrullaje y protección de los ejes viales, especialmente aquellos que conectan a Cali con municipios vecinos. La llegada de vehículos blindados adicionales, prevista para finales de octubre, reforzará estas tareas en puntos de alto riesgo.

Durante el consejo de seguridad, las autoridades también entregaron un balance de resultados. El Bloque de Búsqueda conformado en Cali ha adelantado 43 operaciones que han permitido la captura de 29 presuntos responsables de actos de terrorismo en lo corrido del año. Adicionalmente, las acciones de la Fuerza Pública en el Valle han logrado afectar a cerca de mil integrantes de estructuras criminales, así como la incautación de 120 armas de largo alcance, 268 de corto alcance, 1.132 artefactos explosivos y 2.665 kilogramos de explosivos.

Para la Gobernación y la Alcaldía, el refuerzo militar constituye un respaldo clave a la estrategia regional de seguridad. La gobernadora Dilian Francisca Toro destacó que los compromisos adquiridos buscan devolver la tranquilidad a los ciudadanos y blindar a Cali frente a las amenazas terroristas, mientras que el alcalde Alejandro Eder insistió en la necesidad de mantener la coordinación entre las autoridades locales y nacionales para garantizar resultados sostenibles en el tiempo.

