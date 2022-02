A ella le favorecería un silencio de las Farc: Íngrid Betancourt sobre Córdoba

AME6275. BOGOTÁ (COLOMBIA), 16/02/2022.- La candidata presidencial Íngrid Betancourt (c) sale de la Corte Suprema tras declarar en una indagación preliminar que involucra a Piedad Córdoba, hoy, en Bogotá (colombia). La Corte Suprema citó a la candidata presidencial Íngrid Betancourt para declarar en la indagación preliminar sobre el caso en que la exsenadora Piedad Córdoba habría retrasado su liberación cuando fue secuestrada y que revive la conocida como "Farcpolítica". EFE/ Mauricio Duenas Castañeda Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana removió los recuerdos del secuestro que padeció la precandidata presidencial Íngrid Betancourt. Lo hizo en medio de una diligencia reservada que se llevó a cabo en la mañana de este miércoles en su despacho y tardó un poco más de tres horas. La política fue llamada a rendir versión libre en el marco de la indagación preliminar que adelanta el alto tribunal contra la exsenadora Piedad Córdoba por los supuestos nexos con las Farc.

“Hicimos un barrido de todo lo que fue la vivencia en cautiverio y de muchas cosas”, resaltó la política que estuvo en poder de las extintas Farc durante seis años. Betancourt, quien no entregó mayores declaraciones al término de la diligencia resaltó que: “yo creo que la verdad se va a saber. Eso es lo que estamos esperando las víctimas, que haya total claridad sobre todos estos eventos”, dijo.

Respecto de los pronunciamientos que ha hecho Milton de Jesús Toncel, excombatiente de las Farc, a favor de la exsenadora Piedad Córdoba, la política resaltó que es un hecho “desafortunado. Eso lo que prueba es que hay una cercanía ahí. A ella le favorecería mejor un silencio de las Farc”, resaltó la precandidata quien aseguró que espera que sepa toda la verdad sobre las acusaciones de posibles dilaciones en los secuestros.

Los señalamientos en contra de Córdoba se conocieron durante el pasado fin de semana por cuenta de una declaración que rindió Andrés Vásquez, uno de sus exasesores. Lo hizo ante el despacho de la magistrada Lombana en Miami durante el 11 y 12 de octubre. La jurista recibió el testimonio como parte de una serie de pruebas que decretó en la investigación.

Lo que ha dicho Vásquez es que la exsenadora Córdoba retrasó la liberación de algunos secuestrados en poder de las Farc a cambio de beneficios para algunos guerrilleros que estaban recluidos en cárceles de Estados Unidos. La política que hoy está en campaña electoral por el Pacto Histórico, y busca llegar nuevamente al legislativo dijo que todas las acusaciones en su contra son una “persecución política”.

Este miércoles Córdoba rompió su silencio y habló por primera vez luego de conocer los señalamientos de Vásquez en su contra. Resaltó que no son ciertas, además, que no ha pensado en irse del país, porque seguirá su lucha política. Adujo que no teme ser extraditada, pues no ha cometido ningún delito. También resaltó que no es “Teodora”, un alias de las extintas con la que la vinculan delictivamente.

Reiteró que se sentía perseguida políticamente, por lo que no escatimó en pedir garantías para ejercer sus derechos políticos. Sobre la excongresista pesa una indagación preliminar que pronto completará alrededor de 14 años. La lupa de las autoridades fue puesta en ella luego del bombardeo que realizó el Ejército en el campamento donde resultó muerto Raúl Reyes. En los computadores incautados, según las autoridades, hallaron información que la comprometían.

Córdoba ha expresado abiertamente su vinculo con las extintas Farc por cuenta de los acuerdos humanitarios para la liberación de los rehenes. Esa situación, es la que supuestamente, le ha pasado factura y deberá, junto con su defensa, refutar las pruebas que tiene la Corte Suprema de Justicia. Aunque la oleada de señalamientos en su contra no ha cesado, incluso, por parte de los que fueron víctimas de secuestro quienes le han reprochado su actuar y han confirmado lo dicho por Vásquez, en la mañana de este miércoles se conoció un comunicado de Milton de Jesús Toncel, exjefe guerrillero que desmiente los señalamientos en su contra.

“No son ciertas las afirmaciones públicas que está haciendo la candidata Íngrid Betancourt, de que ella pudo ser liberada antes de su cautiverio, pero Piedad Córdoba le pidió al secretariado de las Farc-EP que la retuviera por más tiempo, para evitar que Íngrid le hiciera competencia en sus aspiraciones políticas”, dijo el exguerrillero y añadió en su comunicado de tres puntos que el Secretariado nunca tomó decisiones inducido por peticiones, ya hubieran sido políticas, económicas o de otra índole.

Aunque hay versiones encontradas sobre este nuevo escándalo que vincula a la política, lo que por ahora es cierto, es que la magistrada Lombana tiene una serie de pruebas y testimonios que ha recolectado durante un poco más de tres años desde que asumió la investigación una vez se creó la Sala de Instrucción.