Defensoría respalda el decreto del salario mínimo de 2026 ante el Consejo de Estado

Este martes 10 de marzo, la Defensoría del Pueblo, al mando de Irís Marín Ortiz, radicó una intervención ante el Consejo de Estado con la que pretende defender el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026.

“En ejercicio de su magistratura moral y de su mandato constitucional de promoción y defensa de los derechos humanos, la entidad defendió la legalidad y constitucionalidad del decreto que fijó el salario mínimo para 2026”, indicó la Defensoría.

Señaló que la defensa del salario mínimo no es una discusión simple o puramente económica, sino la defensa de la dignidad humana y del derecho a la vida en condiciones justas.

Noticia en desarrollo...

