A la cárcel primer hombre judicializado por zoofilia en Colombia

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Por primera vez en la historia del país, un hombre acaba de ser enviado a prisión por zoofilia. Se trata de la primera persona judicializada en Colombia después de que en agosto pasado se expidiera la ley 2627 de 2026, conocida como la ley No más zoofilia. El caso tuvo lugar en Santander y se adelantan las investigaciones para determinar su responsabilidad en el presunto delito de acceso carnal animal.
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De acuerdo con la Fiscalía, Edwin Lionicio Vélez Cardozo sería «responsable de atacar a una canina llamada ‘Luna’». Según las pesquisas que han adelantado, ella habría sido retenida por Vélez Cardozo el pasado 30 de agosto, en inmediaciones del barrio Campestre de San Vicente de Chucurí (Santander).
Al parecer, el hombre la habría trasladado hasta su lugar de residencia, donde presuntamente realizó actos sexuales con el animal. Producto del abuso, dice el ente investigador, «la canina presentó sangrado e inflamación en varios de sus órganos, además de cambios de comportamiento».
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Dentro de las afectaciones que evidenciaron las autoridades está la «disminución de su actividad habitual y de la ingesta de alimento, así como conductas de aislamiento y huida ante el acercamiento de personas». Las pruebas apuntan a que «las acciones atribuidas a Vélez Cardozo ocasionaron problemas crónicos en la salud y la integridad física de ‘Luna’».
Por esos presuntos hechos, que siguen siendo materia de investigación, un fiscal de la Seccional Santander, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), lo presentó ante una juez con función de control de garantías y le imputó los delitos de acceso carnal a animal, en concurso con lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal.
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A pesar de las pruebas presentadas por el ente investigador, el hombre, primer procesado por zoofilia en el país, no aceptó los cargos y un juez determinó que, mientras avanza el proceso en su contra, tendrá que cumplir medida de aseguramiento en una cárcel.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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conrado(xybxp)•Hace 9 minutosMucho loco suelto
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Héctor(31467)•Hace 9 minutosMuy bien. Claven a este degenerado con todo el peso de la ley, para que sirva de ejemplo. Los animales se respetan!!!..
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Héctor(31467)•Hace 10 minutosMuy bien. Claven a este degenerado con todo el peso de la ley, para que sirva de ejemplo. Los animales se respetan!!!..