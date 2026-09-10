Capturan a alias «Pedro», presunto narcotraficante buscado en Estados Unidos

La justicia de los Estados Unidos buscaba desde hace tiempo a Silvio Mauricio Ospina Lemus, un colombiano señalado de ser el encargado de las finanzas de una red criminal dedicada al narcotráfico en ese país. El hombre, conocido con el alias de «Pedro», fue capturado y será enviado al país norteamericano para que responda por dos delitos relacionados con el tráfico de droga.

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La reciente captura de Ospina Lemus tuvo lugar en Cali (Valle del Cauca) en una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada en contra del Narcotráfico, la Sijin de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA.

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De acuerdo con la información entregada por el ente investigador, Ospina Lemus fue ubicado en una vivienda de la Ciudadela Calle Real de Pascancho, en la capital vallecaucana. Fue detenido en el lugar en cumplimiento de una solicitud de extradición elevada por una Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

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Esa instancia internacional lo busca por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos. Según el requerimiento, alias «Pedro» actuaba como bróker para una organización criminal de alcance trasnacional. En palabras sencillas, es que se encargaba de intervenir en las transacciones de cocaína.

Según detallaron las autoridades, estaba al frente de los cargamentos de clorhidrato de cocaína encargándose de la logística, el financiamiento y el blanqueo de capitales sin necesidad de tocar directamente la mercancía. Las pesquisas arrojaron que este hombre «se mantenía a la sombra y usaba tecnologías encriptadas, empresas fachada y sistemas financieros complejos para ocultar los recursos ilícitos».

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Por ahora, alias «Pedro» está a la espera de que se surtan todos los trámites diplomáticos y administrativos para ser enviado a los Estados Unidos. Mientras eso ocurre, el hombre está a disposición de la Fiscalía General.

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